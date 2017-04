Harry Styles luncurkan single solo perdana

id

harry styles, one direction

Jakarta (ANTARA News) - Harry Styles meluncurkan single perdana pada Jumat (7/4), lagu pertamanya sebagai penyanyi solo sejak One Direction mengumumkan jeda.Lewat rock balada "Sign of the Times", penyanyi 23 tahun itu mengikuti jejak anggota lain One Direction seperti Niall Horan dan Louis Tomlinson yang mengeluarkan lagu baru mereka akhir tahun lalu.Berbicara dalam acara Britain's BBC Radio 1 Breakfast Show bersama Nick Grimshaw, Style yang membintangi film tentang Perang Dunia II "Dunkirk" mengatakan ia merasa "gugup" sebelum memperkenalkan lagu teranyarnya."Ini agak aneh. Saya merasa seperti sudah begitu lama hibernasi di studio rekaman," katanya.Media Inggris pun segera membandingkan debut Harry Styles dengan musik David Bowie."Ini adalah lagu yang paling saya banggakan dalam menulisnya, saya rasa," kata Styles.One Direction yang beranggotakan lima orang terbentuk melalui ajang pencarian bakat "The X Factor" pada 2010 dan berhasil memenangkan hati penggemar di seluruh dunia.Namun pada Maret 2015 anggotanya berkurang menjadi empat setelah Zayn Malik mengumumkan mundur dari band tersebut.Beberapa bulan kemudian, Styles, Horan, Tomlinson dan Liam Payne menyatakan One Direction akan beristirahat mulai awal 2016, demikian siaran kantor berita Reuters.

