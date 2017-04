"Star Wars: The Last Jedi" tampilkan karakter baru perempuan

id

Orlando, Fla. (ANTARA News) - Film Star Wars yang didominasi oleh para aktor telah menambahkan karakter perempuan penting baru dalam film kedelapannya, "Star Wars: The Last Jedi", menurut sutradara Rian Johnson, Jumat, dalam festival penggemar di Orlando.Johnson mengatakan film itu yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada Desember, masih dalam proses pascaproduksi.Kelly Marie Tran memainkan Rose, seorang pekerja pemeliharaan di kelompok Perlawanan. Johnson mengatakan karakternya mewujudkan gagasan bahwa bahkan orang yang paling tidak mungkin dapat beraksi dan menjadi pahlawan. Dia mengatakan karakter Rose adalah peran baru terbesar dalam film.Lucasfilm juga melakukan "streaming" langsung ke penggemar di seluruh dunia trailer pertama film itu yang menampilkan Rey, dimainkan oleh Daisy Ridley, menghunus "light saber" di bawah bimbingan Luke Skywalker yang berkata padanya, "sudah waktunya Jedi berakhir".Ridley terlibat dalam film itu dalam edisi ke tujuh, "The Force Awakens", sebagai tokoh utama. Para penggemar telah mengharapkan Lucasfilm untuk menambahkan lebih banyak karakter perempuan.Poster film menunjukkan Rey pada latar belakang merah terang mengarahkan "light saber" ke langit, sinarnya terbagi dua antara foto Skywalker dan Kylo Ren. Poster itu mengingatkan kembali pada poster untuk film Star Wars pertama pada tahun 1977 di mana Skywalker melakukan hal yang sama.Waralaba populer Star Wars yang telah berlangsung selama 40 tahun dalam beberapa kali telah dikritik karena kurangnya karakter perempuan.Salah satu karakter yang dicintai adalah Putri Leia yang diperankan Carrie Fisher, yang merupakan bagian dari pemain awal Star Wars. Fisher meninggal pada Desember, tetapi telah menyelesaikan perannya di "The Last Jedi" sebelum tutup usia.Film itu sama populernya di kalangan penggemar laki-laki atau perempuan.Disney membeli hak cipta waralaba itu dari George Lucas pada 2012 sebesar 4 miliar juta dolar. Tiga tahun kemudian, perusahaan itu mengumumkan rencana untuk membangun wahana baru di Orlando dan Anaheim, California, memanfaatkan merek yang menguntungkan itu seperti yang dilakukan Universal Studios dengan fenomena Harry Potter di Taman Hiburan Orlandonya.Wahana Star Wars akan mengungguli wahana-wahana Disney yang lain dengan dua atraksinya, termasuk salah satunya adalah para pengunjung dapat berperang sebagai kapten kapal luar angkasa Millennium Falcon, demikian Reuters.(Uu.G003)

