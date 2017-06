Shania Twain kembali rilis album setelah kehilangan suara

New York (ANTARA News) - Shania Twain, bintang musik country yang sukses besarnya pada tahun 1990-an diikuti tahun-tahun bermasalah dimana dia kehilangan suami dan suara, siap kembali dengan sebuah album.





Twain, perempuan penyanyi dengan album terlaris dalam sejarah musik country, mengumumkan bahwa dia akan mengeluarkan album kelima dengan judul "Now" pada 29 September 2017, album studio pertamanya sejak tahun 2002.



Penyanyi kelahiran Kanada itu sudah meluncurkan single pertama dari album tersebut, "Life's About to Get Good", lagu beritme pop khas Twain yang bercerita tentang berjuang dalam kemunduran.

Twain (51) menulis sendiri lagu-lagu di album itu. Sebelumnya ia menggarap musik dengan produser Robert "Mutt" Lange yang dulu menjadi suaminya. Keduanya bercerai setelah Lange memulai hubungan dengan teman dekat Twain.





Setelah mengalami kekacauan emosional dan dysphonia, penyakit yang menyerang pita suara, Twain mengatakan bahwa dia kehilangan suara dan membutuhkan terapi pengobatan panjang untuk bisa bernyanyi lagi.





Twain, yang telah kembali ke pertunjukan langsung, mengatakan bahwa dia harus mengatasi rasa takut untuk mengerjakan album "Now."





"Tentu saja ini menakutkan setelah bertahun-tahun dan menulis album saya sendiri, yang saya lakukan untuk mendorong diri saya sendiri dan benar-benar menemukan dan mendapatkan kembali diri saya sebagai penulis lagu," katanya pada acara NBC "Today"pada Jumat sebelum konser pagi di Rockefeller Center, New York.

Twain telah menjual lebih dari 75 juta album dengan lagu-lagu populer antara lain "That Don't Impress Me Much," "You're Still One" dan "I'm Gonna Getcha Good!" menurut warta kantor berita AFP.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Maryati