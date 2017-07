15 ribu pelari mancanegara ikuti Jakarta 10K

Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 15 ribu pelari yang berasal dari dalam negeri ataupun mancanegara mengikuti turnamen Milo Jakarta International 10K, Minggu.Pihak penyelenggara menerangkan Milo Jakarta International 10K tahun ini semakin dimeriahkan dengan hadirnya dua nomor baru yakni kelas 5K dan Family Run."Uang hadiah total Rp500 juta juga disiapkan panitia untuk diperebutkan. Selain itu ada juga medali dengan desain khusus untuk 2.000 finisher pertama di kategori 10K," kata Direktur Legal & Corporate Affairs PT Nestle Indonesia Debora Tjandrakusuma.Ajang MILO Jakarta International 10K terpusat di kawasan Rasuna Said. Trek lari mengambil jalur cepat kawasan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang, kemudian berputar di depan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau Kedutaan Besar Belanda.Pelari akan diarahkan menuju jembatan Menteng dan berbelok menuju kawasan Kusuma Atmaja. Lalu, pelari diarahkan ke Jalan Sumenep, Latuharhari, Cimahi, Kusuma Atmaja, hingga HOS Cokroaminoto dan kembali ke Rasuna Said.Acara Milo Jakarta International 10K tersebut juga dimeriahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno.Sandiaga menilai selain setiap tahunnya semakin baik, acara tersebut juga mampu mempersatukan 15 ribu penghobi lari yang berasal dari Ibu Kota dan sekitarnya untuk berkompetisi dengan sehat."Tiap tahun ajangnya makin hari makin baik. Saya berpartisipasi sejak zamannya Pak Bob Hasan. Kita lihat sekarang jadi event yang sangat luar biasa, mempersatukan warga lebih dari 15 ribu warga yang terlibat. Dari yang berekreasi dengan lari sampai yang serius ikut serta," kata Sandiaga usai sampai di garis finis di Epicentrum, Kuningan, Jakarta.Menurut Sandiaga, lari merupakan salah satu olahraga yang disukai oleh semua kalangan lantaran memacu untuk memiliki gaya hidup yang sehat."Dalam lari, walaupun kita kemampuannya tidak elite atau level nasional, tapi kita bisa satu lintasan dengan pelari mancanegara. Ini yang memacu kita untuk terus bergaya hidup sehat," ujarnya.Ia juga memiliki target untuk mencontohkan pola hidup sehat bagi warga Jakarta setelah dilantik menjadi orang nomor dua di Ibu Kota. Menurutnya, target hidup sehat bagi warga Jakarta dapat dilakukan dengan berpedoman untuk melakukan gaya hidup sehat setiap hari."Saya tadi sempat bicara dengan Dirut Nestle Milo, saya bilang ke depan harus lebih baik lagi, harus lebih banyak pesertanya. Dan harus ada target-target bagaimana ini bisa disatukan dengan pola hidup masyarakat Jakarta yang terjaga pola hidupnya untuk bisa bergerak dan berpedoman hidup sehat," tutur Sandiaga.Saat diselenggarakannya acara MILO Jakarta International 10K 2017 di Kawasan Epicentrum Rasuna Said tersebut, juga dikabarkan dilakukan pengalihan rute karena adanya penutupan jalan mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB pada ruas Jl. H.R. Rasuna Said, Jl. Sumenep, Jl. Latuharhari, Jl. Cimahi serta Jl. HOS Cokroaminoto.Para pelari dalam acara itu sendiri dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Kadis Pemuda dan Olahraga DKI Ratiyono, serta pejabat terkait dari PT Nestle Indonesia lainnya.

