Messi berharap Dele Alli dan Marco Asensio gantikan Neymar

Barcelona (ANTARA New) - Bintang Barcelona Lionel Messi menyebut bahwa pemain Tottenham Hotspur Dele Alli dan pemain Real Madrid Marco Asensio dapat menggantikan posisi Neymar yang hengkang ke Paris Saint-Germain (PSG).Messi berharap bahwa manajemen Barcelona dapat menginvestasikan dana dari hasil penjualan Neymar. Dan dana itu dapat dijadikan modal untuk membeli Dele Alli dan Marco Asensio.Barcelona kehilangan Neymar yang lebih memilih berlabuh di PSG pekan lalu dengan nilai mega transfer mencapai 198 juta poundsterling. Jumlah itu mencatatkan rekor dunia saat ini di planet sepak bola global.Jelang dimulainya kompetisi Liga Spanyol, Ernesto Valverde sedang berusaha mencari pemain pengganti Neymar, sebagaimana dikutip dari laman Daily and Sunday Express.Santer diberitakan sebelumnya bahwa Barcelona membidik playmaker Liverpool Philippe Coutinho, hanya saja the Reds masih menahan pemain asal Brasil itu.Barcelona juga mengincar pemain sayap Borussia Dortmund, Ousmane Dembele, hanya saja klub Liga Jerman itu menyodorkan nilai kontrak sebanyak 100 juta poundsterling.Barcelona dikabarkan telah meluncurkan penawaran sebanyak 72 juta poundsterling untuk memboyong Marco Asensio dari Real Madrid, sementara Dele Alli berminat tampil bareng dengan Lionel Messi.Harian Spanyol Don Balon mengklaim bahwa Messi berharap Dele Alli dan Marco Asensio dapat mendarat di Nou Camp.

Editor: Suryanto