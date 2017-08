SEA Games 2017 - Indonesia dulang emas tapi masih di posisi kelima

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Hari ke delapan SEA Games 2017, Indonesia cukup banyak mendulang medali yaitu sembilan emas, sembilan perak dan sembilan perunggu, namun hasil itu belum mampu membawa Indonesia beranjak dari posisi kelima dalam daftar perolehan medali hingga Sabtu malam.Posisi Indonesia tetap masih di bawah Thailand yang berada di urutan keempat, ketika Indonesia mengumpulkan 31 emas, 44 perak dan 54 perunggu, sedang Thailand mengumpulkan 43 emas 66 perak dan 67 perunggu.Sementara tuan rumah Malaysia semakin tak terkejar dalam perolehan medali dengan mengumpulkan 83 emas, 58 perak dan 54 perunggu.Vietnam masih tetap di urutan kedua dengan 51 emas, 34 perak dan 42 perunggu, lebih unggul dari Singapura yang tampaknya tidak berpeluang lagi menambah medali dengan mengumpulkan 46 emas, 36 perak, 32 perunggu di posisi ketiga.Pada hari kedelapan SEA Games, Indonesia mendapat tambahan sembilan medali emas dari cabang pencak silat yang memenangi nomor regu putra, ski air Overall putra atas nama Muhammad Zaidi, tenis dari Christhoper Benjamin Rungkat di tunggal putra, balap sepeda BMX perorangan putra dari Gusti Bagus Saputra, balap sepeda BMX perorangan putri atas nama Elga Charisma, , judo -66kg putra dari Mochamad Syaiful Raharjo, judo -73kg atas nama lkhsan Apriadi, atletik lari halang rintang 3000m dari atjong Tio Purwanto, renang 50m gaya dada putra Indra Gunawan.Selain itu Indonesia juga menambahkan sembilan perak yaitu dari golf nomor tim putri, ski air overall putri dari Nur Alimah Priambodo, ski air wakeboard perorangan putri atas nama Galuh Mutiara Maulidina, ski air overall putra Febrianto Kadir, taekwondo poomsae perorangan putra Maulana Haidir, tenis ganda campuran Christopher Benjamin Rungkat dan Jessy Priskila Rompies, hoki indoor tim putra, basket tim putra dan renang 4x100 gaya ganti estafet putra.Tidak ketinggalan sembilan perunggu juga mewarnai raihan medali bagi Indonesia masing-masing dari tenis meja tim putra, tenis meja tim putri, ski air overall putri dari Roasi Rusdi Amir, basket tim putri, taekwondo poomsae tim putra, golf tim putra, taekwondo poomsae tim putri, atletik 5000m putra lewat Agus Prayogo, renang 1500m gaya bebas putra atas nama Aflah Fadlan Prawira.

Editor: Tasrief Tarmizi