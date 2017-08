Pasar hewan hidup siap buat Iedul Adha di Istanbul

Istanbul, Turki (ANTARA News) - Pasar hewan hidup di seluruh Kota Istanbul, Turki, siap memenuhi kebutuhan umat Muslim pada perayaan Iedul Adha, Hari Raya Kurban dalam Agama Islam, yang jatuh pada 1 September 2017.Pasar ternak hidup Yedpa, yang berada di Atasehir, sisi Asia di Istanbul, telah memberikan layanan kepada warga dengan tim penyembelih khusus untuk melaksanakan proses kurban di 40 tenda, dan hampir 2.000 ternak telah dijual di pasar tersebut.Sapi, kambing dan domba jantan telah diangkut ke pasar itu 15 hari lalu dari peternakan yang berdekatan dan 70 persen hewan tersebut sejauh ini telah terjual.Erkan Koker, penjual ternak hidup yang memiliki 75 sapi jantan dan 600 kambing jantan, berharap ia dapat menjual semua hewannya pada akhir perayaan Iedul Adha."Orang biasanya dapat membeli sapi jantan hanya melalui kerja sama dengan kerabat atau teman mereka," kata Koker sebagaimana dikutip dari Xinhua, Kamis pagi."Kebanyakan individu memilih untuk membeli kambing jantan sebab harganya lebih murah."Ia mengatakan harga sapi jantan beragam antara 2.000 dolar AS dan 6.000 dolar AS per sapi, sedangkan kambing jantan bisa mendapatkan lebih banyak pembeli dengan harga mulai dari 200 dolar AS.Koker menambahkan semua anggota tim penyembelih adalah orang yang berpengalaman, dan mematuhi semua peraturan Agama Islam dalam proses penyembelihan.

Editor: AA Ariwibowo