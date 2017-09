Beyonce selamati kelahiran anak pertama Serena Williams

Jakarta (ANTARA News) - Petenis Serena Williams telah melahirkan seorang anak perempuan, buah hatinya bersama pendiri situs web hiburan Reddit, Alexis Ohanian, pada Jumat (1/9).Kabar gembira itu diketahui dari akun Instagram sahabat Serena, Beyonce. Penyanyi tersebut mengunggah foto Serena berpose mengenakan gaun putih menjuntai dengan satu tangan di pinggang dan satunya lagi memegang perutnya yang masih buncit.Foto tersebut merupakan foto yang diambil dari pemotretan Serena untuk majalah Vogue edisi September. Beyonce pun meng-edit foto tersebut dengan menambahkan kata-kata(Selamat Serena!).Ucapan selamat pun mengalir di kolom komentar. "Selamat! Semoga dia diberkati," tulis @writetostayalive.Tidak sedikit juga yang membubuhkan emoji hati. Dan, ada pula yang menulis "Quenn" yang mengacu pada Serena dan Beyonce.Serena menjadi cameo dalam video musik "Sorry" dari album "Lemonade" Beyonce yang dirilis 2016. Dia juga sempat tampil pada tur Beyonce "The Formation World Tour" di MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: AA Ariwibowo