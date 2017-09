G-Dragon buka konser "Act III: M.O.T.T.E" dengan "Heartbreaker"

Jakarta (ANTARA News) - Leader boyband BIGBANG G-Dragon membuka konser solonya bertajuk G-Dragon 2017 World Tour Act III: M.O.T.T.E, yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Hall, Serpong, dengan lagu lawasnya, Heartbreaker, tepat pukul 19.00 WIB.





Mengenakan pakaian --baju, jaket dan celana-- serba merah bersama dancer dan iringan pemain band, G-Dragon menghentak panggung. Sontak para penonton yang menunggu sejak pukul 18.00 WIB berteriak.





G-Dragon kemudian menyanyikan lagu Breathe. Usai menyanyikan lagu tersebut dia kemudian menyapa para penonton.





"Jakarta, ini MOTTE! Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Kwon Ji-Young. Apa kalian siap? Siap berpesta?," ujar dia.





Sejak pukul 17.00 WIB nampak para penonton memasuki gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE). Para panitia didampingi petugas keamanan kemudian membuka pintu gerbang menuju hall konser pukul 17.45 WIB. Berbaris dengan rapi, para penonton kemudian satu per satu memasuki hall.





Seorang karyawan swasta Acy Rifiana (27) yang juga penggemar BIGBANG mengaku telah menanti performa G-Dragon sejak konser terakhir BIGBANG pada 2015.





"Pengen dengerin langsung lagu-lagunya di album terbaru. Untitled dan Bullshit," kata dia kepada ANTARA News.





Sebelum singgah ke Jakarta, pemilik nama asli Kwon Ji-yong itu menyelesaikan konsernya di Manila, Jumat (1/9), di mana mantan personel 2NE1 Sandara Park atau yang akrab disapa Dara menjadi bintang tamu spesial dalam konser tersebut.





ACT III: M.O.T.T.E: Moment of Truth The End merupakan tur dunia kedua yang dilakukan oleh G-Dragon. Sebelumnya, penyanyi asal Korea Selatan itu menggelar tur dunia pertama bertajuk 1st World Tour: One of a Kind di mana dia juga mampir ke Jakarta pada Juni 2013.

Editor: Ade Marboen