Deklarasi G-Dragon di "ACT III: M.O.T.T.E"

Jakarta (ANTARA News) - Merah meriah. Warna itu mendominasi konser soloBIGBANG, G-Dragon, yang bertajuk "ACT III: M.O.T.T.E" di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Serpong, Minggu malam (3/9)Sepanjang konser, hampir seluruh pakaian yang dikenakan penyanyi bernama asli Kwon Ji-Yong itu berwarna merah, sama dengan warna album terbaru "Kwon Ji-yong", yang lirik lagu-lagunya meliputi karakter personal sang penyanyi.Lewat video singkat berisi pernyataan keluarga dan kerabat G-Dragon yang diputar di sela konser, ia sepertinya ingin memperjelas konsep album terbarunya.Dalam video berdurasi sekitar empat menit itu, keluarga dan teman G-Dragon disodori pertanyaan "Siapa G-Dragon menurut Anda?"Sebagian bingung menjawab pertanyaan tersebut, namun tidak sedikit yang yakin dengan jawabannya."Dia adalah seseorang yang membawa K-pop ke dunia luas," kata seorang pianis bernama Lang Lang.Sementara perancang Yoon mengatakan,"Bagi saya G-Dragon adalah sebuah ikon dan bintang pop di generasi kami".Rekan satu manajemen G-Dragon, Sandara Park atau Dara ex. 2NE1, bahkan mengatakan bahwa G-Dragon adalah idolanya. Dan senior G-Dragon di YG Entertainment, Seven, menyebut G-Dragon mempengaruhinya dalam berkarir.Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada orangtua G-Dragon. "Kami adalah fans beratnya," ujar ibunda G-Dragon.Dan ketika pertanyaannya sedikit diubah menjadi, "Siapa Kwon Ji-yong menurut Anda?", anggota BIGBANG Taeyang yang telah belasan tahun mengenal G-Dragon mengatakan: "Ah! G-Dragon dan Kwon Ji-yong? Mereka berbeda.""Seorang Kwon Ji-yong yang saya kenal adalah.. seseorang dengan perilaku yang sopan. Dia pemuda asal Andong (sebuah kota di Korea Selatan)," jawab penyanyi yang melejit lewat "Oppa Gangnam Style" PSY.Sementara ayah G-Dragon menganggap bahwa tidak ada yang berbeda dari anaknya, Kwon Ji-yong yang kini melejit dengan nama panggung G-Dragon."Ji-yong kami sejauh ini tidak pernah mengatakan 'tidak' kepada kami, dia selalu mengatakan 'iya'," ujar sang ayah."Dia anak laki-laki terbaik bagi saya," tambah ibunda.(Baca juga:Setelah membuka konser dengan "Heartbreaker" dan melanjutkannya dengan "Breathe", G-Dragon membawakan lagu dari album solo pertamanya, "A Boy".Layar merah seakan menelannya, dan para penari yang mendampinginya sejak konser mulai pukul 19.00 WIB menghilang dari panggung, saat dia muncul membawakan lagu "Obsession", menutup sesi pertama konser yang berlangsung selama hampir dua jam itu.Video seperti di dalam ruang operasi dengan benda-benda tajam yang masih didominasi dengan warna merah dan putih lantas diputar. Seperti hendak menceritakan kelahiran kembali G-Dragon.Dan G-Dragon kemudian membawakan lagu-lagu dari album sebelumnya "One of a kind" (2012) dan "Coup d'etat" (2013) dengan aransemen yang berbeda.Panggung gelap, musik "MichiGO" mengalun membuat para penonton berteriak histeris, berbusana bergaya militer warna merah dia bersama para penari pria membawakan lagu "One of a Kind".Ia juga berduet dengan seorang perempuan di layar membawakan lagu "R.O.D". Para penonton sontak berteriak saat mengetahui perempuan dalam video itu CL ex. 2NE1.Selain bersama para penari, G-Dragon ditemani band yang mengiringi penampilannya.Dalam konser itu dia juga membawakan lagu "That:xx" dengan aransemen lebih lambah di singgasana; dengan bayang gelap melanjutkan lagu "Black" hasil kolaborasinya dengan Sky Ferreira; lalu bersiul sambil menghampiri para pemain band sebelum mulai melantunkan lagu "Missing You".Setelah satu jam lebih konser berjalan, G-Dragon membawakan satu persatu lagu dari album barunya seperti "Superstar", "Middle Finger Up" dan "Bullshit".Dipenghujung konser, ia turun dari panggung sambil menyanyikan lagu "Divina Commedia" dan menutup konser "G-Dragon 2017 World Tour Act III: M.O.T.T.E" dengan lagu andalan "Untitled, 2014".Baca juga: Turun panggung, G-Dragon bikin heboh fans

Editor: Maryati