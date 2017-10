Jakarta (ANTARA News) - Situs pencarian travel global, Skyscanner, merilis daftar lima destinasi wisata tersebunyi terbaik di Indonesia yang belum banyak diketahui namun berpotensi untuk semakin terkenal dalam waktu dekat.Lima destinasi wisata tersembunyi yang identifikasi berdasarkan penelusuran data internal Skyscanner selama 2017 ini popularitasnya diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun depan."Berdasarkan temuan kami, lima destinasi wisata ini adalah tempat-tempat yang popularitasnya semakin meningkat di tahun 2017. Kami percaya bahwa tingkat ketertarikan terhadap 5 destinasi ini akan semakin meningkat di tahun 2018,” kata Senior Marketing Manajer Skyscanner Yulianto Balawan dalam siaran persnya, Senin.Berikut lima destinasi wisata tersembunyi terbaik Indonesia menurut Skyscanner:Medan sebagai rumah dari Danau Toba--danau vulkanik terbesar di dunia--seringkali dipandang sebelah mata ketika para wisatawan mengunjungi Indonesia.Menjadi salah satu destinasi dengan pencarian penerbangan paling banyak dalam daftar ini, Skyscanner mengungkapkan bahwa Medan paling sering dikunjungi di pertengahan tahun, pada periode April hingga Juni.Selain pemandangan alam yang menawan, Medan juga terkenal dengan kekayaan kuliner yang ditawarkan. Beberapa ragam makanan yang khas di kota ini di antaranya adalah aneka masakan kari, sate, durian, dan mie bebek lokal yang lezat.Kota ini juga memiliki kawasan pecinan yang semarak, terkenal dengan pilihan street food yang beragam.Skyscanner mendata bahwa pengunjung biasanya memesan tiket pesawat ke Medan 30 hari sebelum penerbangan, dengan harga pemesanan rata-rata senilai Rp2.121.000 (USD160) per tiket pesawat.Tidak jauh dari Medan, Skyscanner juga menyoroti Belitung sebagai salah satu destinasi wisata Indonesia terbaik yang tersembunyi dari kalangan wisatawan.Selama periode Januari hingga Agustus, Skyscanner mencatat lebih dari puluhan ribu pencarian untuk Belitung.Walaupun jumlah ini belum sebanding dengan destinasi mainstream seperti Bali, Belitung menawarkan beragam pantai indah yang sangat cocok untuk snorkeling, menyelam, dan berselancar.Terletak di Sumatera, salah satu pantai paling terkenal di Belitung adalah Tanjung Tinggi. Pantai ini dikenal dengan pemandangan yang paling ikonik di Nusantara dan merupakan lokasi syuting untuk film pemenang penghargaan Laskar Pelangi.Pengunjung juga bisa merasakan keindahan Pantai Tanjung Kelayang, Pulau Lengkuas, Pantai Punai, dan Pantai Penyabong di Belitung.Berdasarkan jumlah pencarian tiket pesawat, Skyscanner memprediksi bahwa kota terbesar di Belitung, Tanjung Pandan, bisa menjadi daya tarik pariwisata yang populer.Pengguna Skyscanner pada umumnya mengalokasikan rentang waktu sebanyak 57 hari antara pemesanan tiket dan keberangkatan, serta menghabiskan rata-rata Rp2.293.000 (USD173) per tiket pesawat.Destinasi berikutnya adalah Labuan Bajo, sebuah desa di Flores yang mendapatkan perhatian semakin tinggi dari wisatawan lokal dan internasional.Labuan Bajo adalah tujuan wisata yang tepat untuk siapa pun yang ingin menikmati keindahan alam lepas Indonesia.Di Labuan Bajo, pengunjung memiliki banyak pilihan untuk berwisata alam. Selain itu, mereka juga berkesempatan mengunjungi Pulau Komodo yang ikonik - salah satu dari beberapa habitat alami populasi Naga Komodo di dunia.Pengunjung juga bisa melakukan trekking menjelajahi hutan yang ada di Pulau Komodo, menyelam di Manta Point, snorkeling di dekat Pulau Pink, dan menelusuri goa di Batu Cermin.Dari sekian banyak daya tarik yang ada di Labuan Bajo, Pulau Padar mungkin adalah bintang utamanya. Di pulau ini, pengunjung disambut dengan pemandangan tiga pantai menawan yang masing-masing memiliki warna unik yang membuat pulau ini terlihat semakin indah apabila dilihat dari atas.Berdasarkan data dari Skyscanner, Labuan Bajo berhasil mencatatkan puluhan ribu pencarian tiket pesawat dalam delapan bulan pertama 2017, dengan pencarian tertinggi pada bulan Mei.Rata-rata tiket pesawat ke Labuan Bajo bernilai Rp3.128.000 (USD236). Sementara itu, wisatawan biasanya melakukan pemesanan kurang lebih 35 hari sebelum keberangkatan.Bandar Lampung di Sumatera juga sangat menarik perhatian turis berkat lokasi geografisnya yang memungkinkan wisatawan untuk berkeliling pulau-pulau dan scuba diving.Beberapa destinasi wisata yang paling terkenal di provinsi ini adalah Pulau Maitem, Pulau Pasir Timbul, Pulau Tegal, dan Pulau Kelagian Besar. Selain bisa berkeliling dari satu pulau ke pulau lain, Lampung juga terkenal dengan Gunung Krakatau-nya.Karena saat ini sedang ada upaya konservasi, kunjungan ke gunung ini mungkin membutuhkan usaha lebih. Terlepas dari hal tersebut, Gunung Krakatau masih termasuk sebagai salah satu alasan utama yang menarik turis untuk mengunjungi Bandar Lampung.Wisatawan umumnya memesan tiket pesawat ke Bandar Lampung 18 hari sebelum keberangkatan, dengan kisaran harga Rp1.114.000 (USD84) per tiket.Destinasi wisata tersembunyi lain di Indonesia yang tak boleh dilupakan adalah Manado. Kota ini sendiri belum terlalu populer di kalangan wisatawan walaupun termasuk sebagai salah satu kota terbesar di Sulawesi.Sama seperti Medan, Manado menawarkan aneka masakan kuliner yang terkenal. Masakan ala Manado dengan rasa pedas dan manis sangat terkenal di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.Beberapa obyek wisata kuliner Manado yang populer di antaranya adalah sambal roa, sup kuah asam, soto babi, dan kepiting kelapa.Data Skyscanner menunjukkan pertumbuhan yang positif dari jumlah pencarian penerbangan ke Manado, dengan harga pemesanan rata-rata Rp3.570.000 (USD269) per tiket pesawat dan rentang waktu 24 hari antara pemesanan dan keberangkatan.

Editor: Suryanto