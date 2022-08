KBRI Tokyo gelar temu pelaku usaha dengan dubes dan "Stand Up Comedy"

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menggelar kegiatan Temu Pelaku Usaha Indonesia dengan Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi dan Stand Up Comedy dalam rangka peringatan HUT ke-77 RI, Sabtu (27/8).Dalam sambutannya di Wisma Duta, Heri berharap temu pelaku usaha tersebut menjadi upaya nyata penguatan ekspor Indonesia ke Jepang untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional."KBRI Tokyo senantiasa memfasilitasi kolaborasi antar pelaku usaha di Indonesia dan di Jepang untuk dapat masuk ke pasar Jepang. Kami telah membentuk Small and Medium Enterprises (SME) Center yang akan membantu dan memfasilitasi para pengusaha, khususnya UMKM Indonesia. Ini bentuk nyata dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan semangat Indonesia Incorporated," kata Heri, yang didampingi Koordinator Fungsi Ekonomi Rima Cempaka, Koordinator Fungsi Pensosbud Meinarti Fauzie, Atase Perdagangan Arief Wibisono, serta sejumlah pejabat KBRI lainnya.Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pengusaha seperti Co-founder dan CEO Calla the Label Roi Mitchell dan Yeri Afriany, Founder M Block Jimmy Saputro, CEO Setia Corp Wiwik Setiawati, CEO Kaarle Indonesia Kiki Sari dan Presdir Dekatama Centra Irwan Tirtadharma.Hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Hilman Tisnawan, General Manager BNI Tokyo Yudhi Zufrial serta General Manager Garuda Indonesia Jepang Sony Syahlan.Rangkaian perayaan kemerdekaan ke-77 RI di Tokyo juga dimeriahkan dengan acara Tokyo Tawa Special HUT ke-77 RI yang digelar di lobby KBRI Tokyo dan dihadiri oleh lebih dari 50 penonton.Ketua Panitia Meinarti Fauzie mengatakan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama KBRI Tokyo dengan Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Tokyo ."Ini adalah inisiatif dan kolaborasi apik antara Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Tokyo dengan KBRI Tokyo dalam memeriahkan HUT ke-77 RI. Acara ini salah satu cara kita saling merekatkan persaudaraan warga Indonesia dan friends of Indonesia di Jepang sembari tertawa gembira bersama," ujar Meinarti.Tokyo Tawa menghadirkan enam komika Indonesia, di antaranya Atase Perdagangan KBRI Tokyo Arief Wibisono yang mengangkat tema Bangga Buatan Indonesia, Fathan Abdillah seorang pekerja di perusahaan sertifikasi halal dan Iyan yang bekerja sebagai pengemudi lepas di Jepang.Ketua Komunitas Stand Up Comedy Indonesia Tokyo, Luki, mengapresiasi dukungan KBRI Tokyo dalam mengakomodasi kreativitas diaspora Indonesia di Jepang terkait kegiatan tersebut.

Pewarta: Asri Mayang Sari

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2022