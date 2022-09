Indonesia ajak Bahrain wujudkan isu prioritas G20

Eratnya hubungan bilateral kedua negara terefleksikan dalam berbagai sektor, baik pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan warga negara Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manama telah menyelenggarakan malam resepsi diplomatik perayaan HUT ke–77 Kemerdekaan RI dengan mengajak Bahrain mendukung isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia yakni kesehatan, energi dan teknologi digital.“Sebagai Presidensi G20 dan sejalan dengan tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengajak Bahrain untuk mendukung upaya mewujudkan infrastruktur kesehatan global yang kuat, transisi energi ke arah energi terbarukan, dan transformasi digital," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bahrain Ardi Hermawan dalam sambutannya pada Kamis (22/9).Menurut Ardi, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Jumat, Indonesia memiliki peran strategis dalam Presidensi G20 yang tengah diemban untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia – Bahrain.Selain itu, dia juga menyampaikan Bahrain adalah salah satu mitra utama dan sahabat Indonesia di kawasan Teluk."Eratnya hubungan bilateral kedua negara terefleksikan dalam berbagai sektor, baik pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan perlindungan warga negara Indonesia," jelas Ardi.Dubes mengatakan upaya saling dukung di berbagai forum internasional, saling kunjung antar pejabat tinggi, peningkatan nilai perdagangan hingga 49 persen di semester I tahun 2022, kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program kesenian dan budaya, serta pemberian fasilitas vaksinasi dan pengobatan COVID-19 secara gratis bagi WNI di Bahrain merupakan sejumlah contoh eratnya persahabatan Indonesia dan Bahrain.Sementara terkait ASEAN, Ardi menegaskan dukungan Indonesia terhadap komitmen Bahrain untuk menjadi salah satu negara mitra dialog sektoral ASEAN di masa mendatang.Sejumlah pejabat tinggi pemerintah Bahrain hadir dalam malam resepsi di antaranya Menteri Pariwisata Kerajaan Bahrain Fatimah Jaafar Al Sairafi, Sekretaris Jenderal Dewan Pendidikan Tinggi Kerajaan Bahrain Dr Sheikha Rana binti Isa bin Daij Al Khalifa, dan Direktur Jenderal Urusan Konsuler dan Administrasi Kementerian Luar Negeri Kerajaan Bahrain Dr Mohamed Ali Bahzad.Kemudian sejumlah perwakilan keluarga kerajaan, anggota parlemen, duta besar dan diplomat negara sahabat, serta kalangan pengusaha dan friends of Indonesia di Bahrain juga ikut hadir merayakan HUT ke–77 RI.Alunan lagu-lagu populer seperti "We Are the World" dan "Kun Anta", serta lagu tradisional "Manuk Dadali" juga turut memeriahkan jalannya malam resepsi.Dengan diiringi alunan alat musik Angklung dan semarak dekorasi bernuansa merah putih, sebanyak lebih dari 300 orang tamu undangan tidak dapat mengalihkan pandangannya dari panggung.Para tamu undangan kagum karena dapat menikmati lagu populer berbahasa Arab dan bahasa Inggris yang dimainkan dengan angklung.Melalui kegiatan Resepsi Diplomatik, KBRI Manama juga mempromosikan sejumlah kuliner khas Indonesia.Para tamu menikmati sajian seperti soto ayam, nasi goreng, gado-gado, dan rendang. Tidak lupa juga turut disajikan sejumlah jajanan pasar antara lain pisang molen dan kue lapis Surabaya.Malam resepsi diplomatik semakin menyempurnakan rangkaian Perayaan HUT ke–77 Kemerdekaan RI di Bahrain.Sebelumnya, KBRI bekerja sama dengan komunitas diaspora Indonesia di Bahrain juga telah menyelenggarakan rangkaian perlombaan sejumlah permainan tradisional dan olahraga pada bulan Juni hingga Agustus, serta upacara bendera yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2022.

