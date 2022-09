Philadelphia catat 1.000 lebih kasus pembajakan mobil kali pertama

New York (ANTARA) - Kasus pembajakan mobil di Kota Philadelphia, Amerika Serikat (AS), melonjak dalam beberapa tahun terakhir, dan pada Selasa (27/9) kasus pencurian kendaraan di kota berjuluk "City of Brotherly Love" ini melampaui angka 1.000 kasus untuk tahun ini, angka tertinggi yang pernah dilaporkan, demikian dilaporkan Fox News."Philadelphia mencatat lebih dari 1.000 kasus pembajakan mobil untuk kali pertama, dengan total 1.005 kasus pembajakan mobil hingga 27 September," papar laporan itu.Jumlah kasus pembajakan mobil di kota tersebut telah melampaui rekor sebelumnya, yakni 847 kasus pada 2021, yang meningkat dua kali lipat dari 410 kasus pembajakan mobil pada 2020, menurut laporan itu.Komisaris Kepolisian Philadelphia Danielle Outlaw berspekulasi bahwa salah satu penyebab meningkatnya kasus pencurian kendaraan, yang kerap melibatkan senjata maupun kekerasan, adalah fakta bahwa kejahatan itu kini dilakukan secara spontan karena adanya kesempatan di saat aktivitas pengiriman barang meningkat selama pandemi dan tetap tinggi sejak saat itu.Kota-kota besar lainnya di AS juga mencatat peningkatan dalam jumlah tindak kejahatan semacam itu. Pada 2020, Minneapolis mencatat peningkatan mengejutkan sebesar 537 persen dalam jumlah kasus pembajakan mobil antara November 2019 hingga November 2020.Sementara itu, Chicago melaporkan peningkatan sekitar 135 persen sepanjang 2020 dan Washington DC melaporkan angka serupa dengan peningkatan 136 persen.

Penerjemah: Xinhua

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2022