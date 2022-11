Eropa hadapi krisis energi musim dingin, dampaknya bisa bertahun-tahun

Roma (ANTARA) - Saat musim dingin mendekat, negara-negara Eropa telah mengambil langkah-langkah untuk meredakan pukulan dari pasokan gas alam Rusia yang tidak mencukupi ke benua itu.Analis mengatakan krisis energi tahun ini mungkin memiliki dampak yang berlangsung selama bertahun-tahun.Dilansir Xinhua, Senin, ketika pasokan gas dari Rusia mulai berkurang awal tahun ini, negara-negara Eropa menetapkan target untuk mengisi fasilitas penyimpanan gas alam hingga setidaknya 80 persen dari kapasitas pada 1 November. Data terbaru menunjukkan negara-negara telah melampaui level itu, mencapai 90 persen pada awal Oktober dan menambahnya setelah itu.Analis mengatakan pengurangan penggunaan gas alam -- karena kombinasi upaya konservasi dan cuaca hangat yang tidak biasa dalam minggu-minggu menjelang batas waktu 1 November -- telah membantu menambah tingkat penyimpanan.Massimo Nicolazzi, penasihat senior untuk Program Keamanan Energi dengan Institut Italia untuk Studi Politik Internasional (ISPI), mencatat bahwa penggunaan gas di Eropa 25 persen lebih rendah pada Oktober dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu.Tetapi sementara tingkat penyimpanan yang tinggi dapat membantu menghindari pemadaman bergilir dan penjatahan seperti yang dikhawatirkan beberapa orang, itu tidak berarti hambatan terbesar telah terlampaui.Inflasi di zona euro dengan 19-anggota diperkirakan akan naik ke rekor tertinggi 10,7 persen pada Oktober, angka yang sebagian besar didorong oleh harga energi yang lebih tinggi, menurut perkiraan kilat dari Eurostat pada Senin.Nicolazzi mengatakan bahwa gas alam di Eropa sebagian besar digunakan oleh keluarga, produksi energi dan industri, dan negara-negara mengambil langkah-langkah berbeda untuk mengekang penggunaannya, baik melalui kebijakan yang terkait dengan penyimpanan energi, pembelian bersama, atau pembatasan harga.Antony Froggatt, wakil direktur dan peneliti senior di Program Lingkungan dan Masyarakat di Chatham House di London, juga mengatakan langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi krisis energi di Eropa telah menjadi "kantong campuran."Harga energi yang lebih tinggi telah menghasilkan peningkatan efisiensi dan dukungan publik untuk mengembangkan energi terbarukan.Terburu-buru untuk menggantikan gas Rusia telah memaksa pemerintah untuk melakukan investasi di pabrik pencairan gas dan mencari sumber alternatif untuk gas alam, kata Froggatt.Namun, dia juga menunjukkan bahwa jumlah uang yang telah dialokasikan pemerintah sejauh ini dalam mengurangi dampak lonjakan harga energi - setidaknya 500 miliar euro (494 miliar dolar AS) - berarti akan ada lebih sedikit uang yang tersedia untuk memberi insentif pada produk sumber energi yang lebih bersih."Tampaknya bagi beberapa pembuat kebijakan, memastikan keamanan energi lebih penting daripada melindungi lingkungan dan menghadapi perubahan iklim," kata Froggatt kepada Xinhua.Nicolazzi mengatakan kepada Xinhua bahwa kebijakan energi terbarukan tidak mungkin membaik di tengah krisis energi saat ini, meskipun mungkin eksekusi akan dilakukan. Inisiatif "Fit for 55" Uni Eropa (UE) tahun lalu menyepakati negara-negara anggota UE untuk mengurangi emisi gas rumah kaca bersih sebesar 55 persen dari tingkat tahun 1990 pada tahun 2030, sebagian besar dengan mengalihkan pembangkitan energi dari sumber bahan bakar fosil tradisional, seperti gas, minyak bumi, dan batu bara menjadi energi terbarukan."Program 'Fit for 55' secara realistis tidak bisa lebih ambisius dari itu, tetapi dapat membantu menciptakan lebih banyak insentif bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk memenuhi target tersebut," kata Nicolazzi.Froggatt mencatat bahwa melihat perubahan dalam budaya energi benua akan memakan waktu. "Pasar Eropa terbiasa menerima pasokan gas dari Rusia untuk waktu yang lama, dan akan membutuhkan waktu untuk rencana baru dan dukungan politik untuk membuahkan hasil," katanya. "Melewati tantangan musim dingin ini hanyalah permulaan.

