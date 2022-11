Menhan AS akan kunjungi Indonesia, petakan arah kemitraan pertahanan

Baca juga: Menteri pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat kembali bertemu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III akan berkunjung ke Jakarta, Indonesia untuk pemetaan arah kemitraan kedua negara di bidang pertahanan.Menhan Austin akan melakukan perjalanan ke Jakarta dan bertemu dengan para pemimpin senior pemerintahan dan militer Indonesia saat Amerika Serikat dan Indonesia bekerja untuk memetakan arah jalan yang ambisius dalam kemitraan pertahanan, demikian disampaikan pihak Departemen Pertahanan dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Kamis.Menurut pernyataan Departemen Pertahanan AS itu, kunjungan Menhan Austin akan mendorong kemajuan prakarsa bilateral yang utama guna mendukung interoperabilitas, pengembangan kemampuan, serta profesionalisasi dan modernisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III akan memulai perjalanannya pada Jumat (18/11), yakni pertama ke Kanada, lalu lanjut ke Indonesia dan Kamboja.Di Nova Scotia, Kanada, Menhan Austin akan menyampaikan pidato utama di Forum Keamanan Internasional Halifax (Halifax International Security Forum) 2022 dengan mengangkat isu-isu pokok tentang upaya Departemen Pertahanan AS dalam membangun arsitektur keamanan yang lebih tangguh bersama para sekutu dan mitra AS di seluruh Indo-Pasifik dan Eropa.Menhan Austin juga akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand untuk membahas hubungan pertahanan yang erat antara AS dan Kanada serta pentingnya investasi strategis dalam kapabilitas pertahanan.Terakhir, di Kamboja, Menhan Austin akan berpartisipasi dalam Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) Plus ke-9 bersama sepuluh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan delapan mitra dialog.Menhan Austin akan berpartisipasi secara langsung untuk pertama kalinya di forum ADMM Plus tersebut, yang sebelumnya dilakukan secara virtual saat pandemi COVID-19 berlangsung.Partisipasi Austin dalam ADMM Plus ke-9 itu melanjutkan tradisi kehadiran Menteri Pertahanan AS pada pertemuan ADMM Plus.Di sela-sela ADMM Plus, Menhan Austin akan mengadakan kegiatan multilateral informal dengan rekan-rekan sejawatnya dari ASEAN dan bertemu dengan para pejabat Kamboja dan berbagai negara mitra AS.Keperansertaaan Menhan AS kali ini akan menggarisbawahi langkah penting yang diambil Amerika Serikat bersama para sekutu dan mitra untuk menghadirkan stabilitas, transparansi, dan keterbukaan yang lebih di kawasan Indo-Pasifik, kata Dephan AS dalam pernyataannya.

