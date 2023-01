Presiden Meksiko akan desak AS akhiri kebijakan intervensi

Mexico City (ANTARA) - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador pada Selasa mengatakan dalam KTT Para Pemimpin Amerika Utara dia akan mendesak pemerintah AS untuk menghentikan intervensi Doktrin Monroe yang telah diikuti selama 200 tahun.Sebagai tuan rumah KTT yang akan digelar pekan depan, Lopez Obrador akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Meksiko City.Lopez berencana meminta Biden mengubah kebijakan AS untuk "mengintervensi" negara-negara di seluruh penjuru Amerika sebagai upaya untuk mendominasi belahan Bumi bagian Barat.Doktrin Monroe, dirumuskan pada awal 1800-an oleh Presiden AS James Monroe, telah ada selama 200 tahun, kata dia kepada wartawan dalam konferensi pers harian di Istana Nasional di Mexico City.Doktrin tersebut menganggap setiap intervensi oleh kekuatan eksternal dalam politik Amerika sebagai tindakan yang berpotensi bermusuhan terhadap Amerika Serikat, dan memberikan alasan bagi Washington untuk mengontrol Amerika Latin."Hormati otonomi dan penentuan nasib rakyat mereka sendiri. Itu adalah perubahan yang sangat penting," kata Lopez.Dia juga ingin mengusulkan pengintegrasian Amerika Utara dengan belahan Bumi bagian Barat lainnya secara ekonomi untuk mempromosikan pembangunan dan mengatasi imigrasi.

Pewarta: Xinhua

Editor: Bayu Prasetyo

