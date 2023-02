PM Australia kemungkinan akan umumkan proyek AUKUS di AS bulan depan

Ankara (ANTARA) - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese diperkirakan akan berkunjung ke Washington bulan depan untuk mengumumkan rencana pembuatan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia bersama pemimpin Amerika Serikat dan Inggris.Mengutip Menteri Pertahanan Richard Marles pekan lalu, ABC News melaporkan bahwa rencana ketiga negara itu untuk membangun kapal selam lewat kesepakatan AUKUS sudah dekat waktunya untuk diumumkan.“Ini adalah upaya trilateral dengan Inggris dan AS untuk memberi Australia kemampuan kapal selam bertenaga nuklir,” kata Marles, seperti dilaporkan ABC News.AUKUS adalah perjanjian keamanan trilateral untuk kawasan Indo-Pasifik yang diluncurkan pada 15 September 2021 oleh ketiga negara tersebut.Laporan terbaru muncul setelah dua anggota kongres AS yang berpengaruh, Senator Jack Reed dan Senator Republik James Inhofe, mengemukakan kekhawatiran serius tentang kesepakatan itu.Mereka memperingatkan Presiden AS Joe Biden bahwa rencana apa pun untuk menjual atau mentransfer kapal selam kelas Virginia ke Australia harus dilakukan setelah Angkatan Laut AS memenuhi berbagai persyaratan yang ada.Pada November tahun lalu, Albanese mengatakan bahwa negaranya tidak mengubah posisinya dan akan membangun armada kapal selam di bawah kesepakatan AUKUS, meskipun ada kritik dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.Pernyataan itu muncul setelah Macron menuduh mantan PM Australia saat itu, Scott Morrison, memprovokasi konfrontasi nuklir dengan China, dan mengatakan dia telah membantu Australia mencapai kebebasan dan kedaulatan melalui kesepakatan kapal selam.Hubungan diplomatik antara Prancis dan Australia memburuk pada September 2021 ketika Australia menandatangani kesepakatan AUKUS dengan AS dan Inggris untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir.Australia juga membatalkan Program Kapal Selam Masa Depan (FSP) dengan perusahaan Prancis Naval Group untuk pembelian 12 kapal selam senilai 56 miliar euro (sekitar Rp910,7 triliun).Sumber: Anadolu

