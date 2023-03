Iran akan beli jet tempur Sukhoi-35 dari Rusia

Baca juga: Iran sebut semua bank Rusia terhubung ke sistem pesan keuangan

Dubai (ANTARA) - Iran mencapai kesepakatan untuk membeli pesawat jet tempur jenis Sukhoi (Su-35) dari Rusia, demikian dikutip media negara Iran pada Sabtu, langkah yang semakin mempererat hubungan kedua negara setelah Rusia menggunakan pesawat nirawak (drone) buatan Iran di perang Ukraina."Pesawat tempur Sukhoi-35 secara teknis bisa diterima oleh Iran dan Iran telah menyelesaikan kontrak pembelian," demikian menurut media IRIB yang mengutip sumber dari perwakilan Iran di PBB di New York.Tapi laporan tidak memberikan konfirmasi dari pihak Rusia mengenai kesepakatan atau keterangan yang lebih rinci. Perwakilan Iran tersebut juga menyatakan bahwa mereka akan membeli pesawat militer dari beberapa negara lain yang tidak disebutkan.Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Tehran Juli lalu, semakin mempererat hubungan dalam menghadapi tekanan Barat terkait perang di Ukraina.Iran sebelumnya mengakui bahwa mereka mengirim pesawat drone ke Rusia tapi dikirim sebelum Moskow menginvasi Ukraina tahun lalu.Moskow membantah bahwa mereka menggunakan drone buatan Iran di Ukraina meski banyak yang sudah ditembak jatuh dan ditemukan di Ukraina.Angkatan udara Iran hanya memiliki beberapa lusin pesawat tempur buatan Rusia, serta beberapa pesawat buatan AS yang sudah tua dan diperoleh sebelum Revolusi Iran pada 1979.Pada 2018, Iran menyatakan mulai memproduksi pesawat tempur lokal Kowsar untuk jajaran angkatan udara mereka. Pengamat militer yakin bahwa pesawat tempur tersebut merupakan tiruan dari F-5 yang pertama kali diproduksi oleh AS pada 1960-an.Sumber: Reuters

Penerjemah: Atman Ahdiat

Editor: Azis Kurmala

COPYRIGHT © ANTARA 2023