Ratusan warga Jepang di Gifu belajar mainkan angklung

Tokyo (ANTARA) - Sebanyak 120 warga Jepang di Kota Seki, Prefektur Gifu mempelajari angklung dalam Lokakarya Angklung yang difasilitasi oleh KBRI Tokyo dan Chubu Gakuin University dan College melalui Indonesia-Japan Friendship Day (IJFD) di Gifu.“Senang dan bangga melihat warga Jepang sangat antusias mendalami seni dan budaya Indonesia. IJFD di Gifu ini spesial karena secara khusus menghadirkan instruktur angklung dari Jawa Barat,” kata Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi dalam keterangannya di Tokyo, Rabu.Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan 65 tahun hubungan Indonesia dan Jepang yang turut disaksikan oleh Presiden Chubu Gakuin University Ema Satoshi dan Presiden Chubu Gakuin College Katagiri Fumie.Menurut Dubes Heri, musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan dan mempererat hubungan people-to-people antara Indonesia dan Jepang.Sementara itu, lanjut dia, angklung merupakan medium yang tepat dan menghibur untuk mengenalkan seni dan budaya Indonesia di Jepang serta memberi "warna tersendiri" dalam peringatan hubungan diplomatik kedua negara.Pengajar angklung dari grup Jawara Entertainment Indonesia (JEI) Hizkia Pertiwi mengajarkan dua metode, yakni gestur tangan (hand sign) yang dipelopori oleh Mang Udjo Ngalagena dan warna atau gawang angklung yang diciptakan oleh Ardian Sumarwan.“Metode ini adalah membaca nada angklung melalui warna,” ujar Hizkia.Selama dua jam, warga Jepang belajar memainkan sejumlah lagu dengan instrumen angklung, yaitu lagu Ambilkan Bulan Bu, Burung Kakatua, You Raise Me Up, dan Okina Kurino.Selain Lokakarya Angklung, KBRI Tokyo pada Minggu (12/3) juga membuka pelayanan kekonsuleran dan pendidikan kepada 95 WNI, serta dialog WNI dengan Dubes Heri.Pada kesempatan itu juga diselenggarakan sosialisasi pemilu yang bekerja sana dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo.Selain itu, Dubes RI juga bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Chubu Gakuin University dan College, Jepang, serta Walikota Kakamigahara dan Walikota Seki.

