Analis naikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Meksiko jadi 1,6 persen

Mexico CIty (ANTARA) - Para analis keuangan sektor swasta menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Meksiko untuk tahun 2023 dari 1,4 persen menjadi 1,6 persen, menurut survei yang dilakukan oleh Bank of Mexico (Banxico) pada Selasa (2/5).Menurut survei bank itu terhadap analis di 37 grup keuangan, untuk tahun 2024, para analis menurunkan ekspektasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Meksiko dari rata-rata 1,8 persen menjadi 1,7 persen.Ekonomi Meksiko, terbesar kedua di Amerika Latin setelah Brasil, tumbuh 3,1 persen pada 2022 dan turun dari pertumbuhan 4,7 persen pada tahun sebelumnya.Survei yang dilakukan pada 19-27 April 2023 itu menunjukkan terkait inflasi, para analis menurunkan proyeksi mereka sebelumnya untuk tahun ini, dari 5,15 persen menjadi 5,05 persen.Meksiko menutup tahun 2022 dengan inflasi di angka 7,82 persen, level tertinggi negara itu dalam dua dekade, salah satunya didorong oleh kenaikan harga global yang disebabkan pandemi COVID-19.Banxico telah menetapkan target inflasi di level 3 persen, dengan margin 1 poin persentase di atas atau di bawah angka tersebut.Mengenai mata uang peso Meksiko, para analis memperkirakan mata uang nasional itu akan diperdagangkan di angka 19,13 peso per dolar AS pada akhir tahun dan ditutup lebih kuat dari 19,44 peso per-dolar AS yang mereka proyeksikan sebelumnya pada sebulan lalu.

