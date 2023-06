Angka harapan hidup di AS terus turun dalam 40 tahun terakhir

Los Angeles (ANTARA) - Angka harapan hidup di Amerika Serikat mulai terlihat turun sejak 1950-an dan terus menurun dalam empat puluh tahun terakhir, demikian kesimpulan hasil sebuah penelitian terbaru.Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Public Health pada Kamis (1/6) itu menunjukkan bahwa sejak 1933, lebih dari 50 negara sudah melampaui AS dalam hal angka harapan hidup.Pertumbuhan angka harapan hidup di AS mencapai yang paling lambat di di negara-negara bagian Barat Tengah (Midwest) dan Tengah Selatan (South Central).Dalam beberapa tahun terakhir selama pandemi COVID-19, masalah penurunan angka harapan hidup di AS kembali menjadi sorotan setelah mencatat penurunan paling drastis sejak Perang Dunia Kedua.Menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), angka harapan hidup di AS turun menjadi 76,1 tahun pada 2021. Ini adalah angka paling rendah sejak 1996."Skala masalah ini lebih besar dan lebih lama dari yang kita kira dan jumlah negara yang melewati AS jauh lebih banyak dari yang kita duga," kata Steven Woolf, peneliti dalam studi itu yang juga direktur emeritus dalam Pusat Masyarakat dan Kesehatan pada Virginia Commonwealth University di Richmond.

