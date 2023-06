Biden nyatakan hubungan AS-China sudah di jalur yang benar

Baca juga: PBB sambut kesepakatan antara AS dengan China stabilkan hubungan

Toronto (ANTARA) - Hubungan antara Amerika Serikat dan China sudah berada di jalur yang benar setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Beijing, kata Presiden AS Joe Biden pada Selasa.Dalam kunjungan ke negara bagian California untuk mengumumkan dana upaya ketahanan iklim bernilai jutaan dolar AS, Biden mengatakan Blinken membuat kemajuan dalam lawatan dua harinya ke China yang selesai Senin kemarin."Saya pikir kita berada di jalur yang benar untuk memastikan bahwa kita akan dapat melakukan keduanya, yakni dunia yang lebih aman karena Amerika terlibat dengan cara yang belum pernah dilakukan di masa lalu, selain memastikan kami memiliki perekonomian yang menguntungkan semua orang," kata Biden.Biden menilai Blinken sudah menuntaskan pekerjaan dengan baik.AS dan China sepakat menstabilkan hubungan dan menjaga saluran komunikasi tetap terbuka untuk menghindari konflik terbuka antara kedua negara.Blinken adalah pejabat negara AS tertinggi yang mengunjungi ibu kota China dalam lima tahun terakhir. Dia bertemu dengan Presiden XI Jinping dan pejabat teras China lainnya.Hubunga AS dan China memburuk selama pemerintahan Trump karena perang dagang dan sejak itu terus tegang karena klaim Beijing atas Taiwan dan insiden balon mata-mata China.

