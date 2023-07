Melihat dari dekat sejumlah venue Universiade Chengdu

Jianyang Cultural and Sports Center Natatorium mencakup area seluas 24.000 meter persegi. Venue itu menyediakan satu kolam loncat indah dan satu area pelatihan darat. Kolam tersebut berukuran 25x20 meter dengan kedalaman 6 meter.

Wangjiang Campus Gymnasium di Universitas Sichuan akan berfungsi sebagai venue kompetisi, pemanasan, dan pelatihan untuk cabor taekwondo dalam Universiade Musim Panas 2021 Chengdu. Pertandingan akan diadakan dari 29 Juli hingga 4 Agustus, dengan memperebutkan total 23 medali emas.

Chengdu (ANTARA) - Kurang dari dua pekan lagi, Pesta Olahraga Universitas Musim Panas Sedunia (Universiade) 2021 Chengdu akan dibuka. Pertandingan cabang-cabang olahraga dalam ajang tersebut akan digelar di 27 venue kompetisi, yang merupakan gabungan antara bangunan baru dan bangunan yang sudah ada.Berikut ulasan tentang sejumlah venue, serta Desa Atlet Universiade yang akan menjadi rumah bagi para atlet selama mereka tinggal di Chengdu.Xindu Xiangcheng Sports Center NatatoriumNatatorium itu akan berfungsi sebagai venue pertandingan dan pemanasan untuk pertandingan polo air dalam Universiade Musim Panas 2021 Chengdu. Pertandingan polo air akan diadakan dari 27 Juli hingga 8 Agustus, dengan memperebutkan total dua medali emas.Jianyang Cultural and Sports Center NatatoriumJianyang Cultural and Sports Center Gymnasium mencakup area seluas 18.500 meter persegi. Venue itu menyediakan satu field of play (FoP) dengan tiga tatami dan satu area pemanasan dengan empat tatami. Ukuran FoP-nya adalah 55x39 meter dan tinggi gedung 21,5 meterNatatorium tersebut akan berfungsi sebagai venue pelatihan, pemanasan, dan kompetisi untuk pertandingan loncat indah di Universiade Musim Panas 2021 Chengdu. Pertandingan cabor loncat indah akan diadakan dari 31 Juli hingga 7 Agustus, dengan memperebutkan total 15 medali emas.Jianyang Cultural and Sports Center GymnasiumGimnasium ini akan berfungsi sebagai venue pemanasan dan pertandingan untuk cabor judo di Universiade Musim Panas 2021 Chengdu. Pertandingan cabor judo akan diadakan dari 29 Juli hingga 1 Agustus, dengan memperebutkan total 16 medali emas.Wangjiang Campus Gymnasium, Universitas SichuanVenue itu menyediakan satu FoP dengan tiga matras taekwondo, satu area pemanasan dengan enam matras, dan satu area latihan dengan enam matras. Ukuran FoP-nya adalah 44,8x31 meter.

