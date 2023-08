Trump didakwa memanipulasi hasil Pilpres AS 2020

New York (ANTARA) - Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump didakwa dalam penyelidikan Departemen Kehakiman AS atas dugaan berupaya memanipulasi hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2020.Trump didakwa dengan konspirasi untuk menipu AS, konspirasi untuk menghalangi proses resmi, menghalangi dan mencoba untuk menghalangi proses resmi, serta konspirasi melawan hak asasi.Dakwaan tersebut merupakan kasus pidana ketiga yang diajukan terhadap sang mantan presiden saat dia berupaya merebut kembali Gedung Putih pada 2024.Sejumlah jaksa telah menyelidiki upaya Trump untuk merusak kemenangan Joe Biden pada Pilpres 2020 dan kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Dia dipanggil untuk hadir di sebuah pengadilan Washington D.C. pada Kamis (3/8).Organisasi kampanye kepresidenan Trump 2024 menuding pemerintahan Biden ikut campur dalam pemilu menyusul berita dakwaan Trump.

