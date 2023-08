KBRI Manila promosikan produk Tanah Air di Indonesia Expo 2023

Baca juga: KBRI promosi potensi bisnis Indonesia kepada pengusaha Filipina

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mempromosikan produk-produk Tanah Air dalam Indonesia Expo 2023 di Manila, Filipina, pada Jumat."Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya dan ekonomi yang berkembang, dan kami yakin bahwa produk kami memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada konsumen Filipina,” kata Duta Besar RI untuk Filipina Agus Widjojo, melalui rilis pers yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Jumat.Dalam sambutannya, Dubes Agus menyampaikan bahwa tujuan pameran tersebut adalah untuk mengakrabkan pasar Filipina dengan beragam produk Indonesia.Ia menambahkan bahwa Indonesia Expo 2023 merupakan bukti kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Filipina, sekaligus langkah penting untuk meningkatkan hubungan bilateral di sektor perdagangan.Pameran itu diharapkan dapat mendorong kerja sama perdagangan yang berkelanjutan antara Filipina dan Indonesia.Pameran bertema “Sustainable Trade for Philippines – Indonesia Economic Resilience” tersebut akan berlangsung mulai 18-21 Agustus 2023 di Music Hall SM Mall of Asia, Manila, Filipina.Indonesia Expo 2023 merupakan salah satu rangkaian kegiatan KBRI Manila untuk memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI.Pameran menghadirkan lebih dari 40 stan usaha kecil dan menengah (UKM), perusahaan swasta, BUMN Indonesia dan Pemprov Jawa Barat, serta didukung oleh Kementerian Perdagangan RI dan SM Mall of Asia.Indonesia Expo 2023 menampilkan berbagai produk unggulan Indonesia di berbagai bidang seperti suku cadang kendaraan, kesehatan dan kecantikan, e-scooter, fesyen dan aksesori.Selanjutnya, obat herbal, furnitur dan dekorasi rumah, perlengkapan kantor dan rumah tangga, industri pertahanan, kopi, alat pertanian serta makanan dan minuman juga ikut dipamerkan.Selain produk-produk tersebut, Indonesia Expo 2023 juga mempromosikan layanan di bidang pariwisata, konstruksi dan teknik.Acara tersebut dimeriahkan dengan pertunjukan budaya Indonesia seperti Genjring Party Dance dari Tim Kesenian Pemprov Jawa Barat dan Tari Zapin Al-Dunya oleh staf dan mahasiswa magang di KBRI Manila.Di sela-sela acara pembukaan, penyampaian donasi Indonesia secara simbolis dilakukan oleh APP Sinar Mas kepada perwakilan Kota Pasay berupa 300 boks tisu, yang selanjutnya akan didistribusikan ke pusat-pusat kesehatan di wilayah Kota Pasay.

