Syarat penangguhan penahanan Trump di Georgia: tak boleh mengancam

Atlanta (ANTARA) - Donald Trump dijadwalkan menyerahkan diri di penjara Atlanta pada Kamis, sepekan setelah mantan presiden AS dari Partai Republik itu didakwa di Georgia atas upayanya menganulir hasil pemilu 2020 yang kalah dari calon Partai Demokrat, Joe Biden.Berikut syarat-syarat jaminan untuk penahanan penahanan dia:Paket jaminan penangguhan penahanan senilai 200.000 dolar AS yang disetujui Trump pada Senin meliputi ketentuan standar yang melarang dia menyampaikan ancaman langsung atau tidak langsung terhadap saksi atau 18 terdakwa dalam kasus tersebut, yang berkaitan dengan upayanya menganulir hasil pemilu 2020 yang kalah dari Presiden Demokrat Joe Biden.Hal ini berlaku juga untuk postingan dan repostingan di media sosial, termasuk dalam platform miliknya, Truth Social, yang biasa dia gunakan untuk menyerang legitimasi empat kasus pidana yang menjeratnya dan jaksa penuntut yang memperkarakan dia.Trump juga dilarang berbicara secara langsung atau tidak langsung mengenai kasus ini dengan salah satu terdakwa atau calon saksi kecuali didampingi pengacara.Menurut pakar-pakar hukum, hakim-hakim di Georgia jarang mencabut penangguhan penahanan berjaminan dan sangat kecil kemungkinan menempuh langkah itu karena unggahan dalam media sosial atau hasutan selama kampanye. Trump sedang berusaha dicalonkan lagi oleh Partai Republik untuk menghadapi calon Partai Demokrat, Presiden Joe Biden, pada pemilu AS 2024.Menurut para pakar, gambaran pemenjaraan Trump saat berkampanye guna mendapatkan kembali kursi kepresidenan akan dipandang para pendukunganya sebagai penghinaan terhadap hak kebebasan berpendapat seperti disebutkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dan menguatkan narasinya bahwa kasus hukum ini bermuatan politik.Hakim Scott McAfee memang memiliki kuasa untuk memenjarakan Trump jika dia melanggar batas, dan jaminan terdakwa tak ditahan kadang dicabut karena prilaku buruk yang mengganggu para saksi.Trump didakwa dalam tiga kasus lain di Washington DC, Florida dan New York. Dia mengaku tidak bersalah dalam semua kasus itu.Postingannya di media sosial menjadi bahan perdebatan dalam kasus di Washington di mana dia juga didakwa melakukan subversi pemilu. Jaksa penuntut mengatakan kepada hakim bahwa mereka khawatir Trump mengintimidasi saksi lewat sebuah postingan yang berbunyi: "Jika kalian memburuku, maka aku akan memburu kalian!"Hakim Distrik Tanya Chutkan mengabulkan permintaan penuntutan atas perintah perlindungan yang melarang Trump mengungkapkan bukti dan informasi mengenai dewan juri. Perintah seperti itu biasa diambil dalam kasus pidana. Namun jaksa menyatakan postingan Trump memicu keprihatinan.Jaminan penangguhan penahanan Trump melarang dia mendiskusikan fakta-fakta kasus dengan calon saksi tanpa dihadiri pengacara. Berbeda dengan di Georgia, negara bagian ini tidak eksplisit membatasi postingannya dalam media sosial.

Penerjemah: Jafar M Sidik

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023