Topan super dekati Hong Kong, China keluarkan peringatan tertinggi

Beijing/Hong Kong (ANTARA) - China mengeluarkan peringatan topan tertinggi pada Kamis ketika Topan Super Saola, dengan angin berkecepatan lebih dari 200 kilometer per jam, menuju garis pantai tenggara sehingga mengancam Hong Kong dan pusat manufaktur besar dekat Provinsi Guangdong.Lembaga prakiraan cuaca China mengeluarkan peringatan topan merah pukul 06.00 waktu setempat (05.00 WIB).Pusat Meteorologi Nasional China mengatakan Saola, yang saat ini terletak sekitar 315 km sebelah tenggara Provinsi Guangdong, akan bergerak ke arah barat laut melintasi Laut China Selatan dengan kecepatan sekitar 10 km per jam, secara bertahap mendekati pantai Guangdong, lalu perlahan melemah intensitasnya.Kecepatan angin pada siang tengah hari (11.00 WIB) mencapai 209 km per jam.Saola akan mendarat di pantai sekitar Kabupaten Huilai di Guangdong hingga Hong Kong pada sore hingga malam 1 September, kata pusat tersebut.Lembaga itu menambahkan dengan perkiraan intensitasnya, topan ini bisa menjadi salah satu dari lima topan terkuat yang mendarat di Guangdong sejak 1949.Pemerintah Hong Kong mengatakan kota itu akan menaikkan sinyal angin kencang ke No.8 antara pukul 02.00 (01.00 WIB) hingga 05.00 (04.00 WIB) pada Jumat (1/9) esok, sehingga membuat kota tersebut terhenti karena sebagian besar kegiatan usaha dan bursa saham tutup.Semua sekolah akan ditutup pada Jumat, meskipun merupakan hari pertama semester, kata pemerintah.Kerumunan orang berdesakan di pasar makanan segar di pusat kota distrik Wan Chai pada Kamis sore karena banyak sayuran sudah terjual habis. Supermarket melihat antrian panjang dengan orang-orang yang menimbun barang menjelang badai.Observatorium Hong Kong memperkirakan akan terjadi hujan lebat dan angin kencang, sementara permukaan air di kota tersebut diperkirakan akan "meningkat secara signifikan" hingga Sabtu (2/9) dengan potensi banjir besar.Saat Saola mendekat, Kota Shenzhen di Guangdong mengatakan akan meningkatkan tingkat peringatan topan menjadi kuning – terendah kedua – pukul 6 sore (17.00 WIB) pada Kamis, dan menghentikan kelas-kelas di taman bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah.Bandara Baoan di Shenzhen telah menangguhkan semua penerbangan mulai Jumat tengah hari dan melanjutkan penerbangan segera setelah keadaan aman.China Southern Power Grid mengaku sudah meningkatkan pemeriksaan peralatan dan memperkuat langkah mencegah kebocoran air di ruang listrik bawah tanah. China Railway menghentikan beberapa jalur kereta utama dan Shanghai menghentikan kereta menuju Guangdong.Hingga pukul 08.00 (07.00 WIB) pada Jumat esok, akan terjadi hujan deras di beberapa bagian Fujian dan wilayah Guangdong, kata pejabat cuaca. Curah hujan bisa mencapai 100-220 mm di beberapa daerah.

