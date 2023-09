Indonesia kenalkan diplomasi angklung di Italia

Baca juga: KBRI Roma dukung kreativitas karya seni batik

Jakarta (ANTARA) - Seni musik angklung menjadi salah satu media diplomasi Indonesia di Indonesia ketika Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma memperkenalkan angklung dalam Indonesian Cultural Night di Scarlati Hall, Conservatorio Musica di San Pietro di Majella, Napoli, Italia, dua hari lalu."Diplomasi seni budaya Indonesia dilakukan secara konsisten oleh KBRI, bukan saja sebagai bentuk komitmen melestarikan alat musik angklung, namun sebagai pengenalan dan interaksi budaya antara Indonesia dan Italia," kata Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) KBRI Roma Lefianna H. Ferdinandus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu."Bermain angklung mengandung nilai-nilai penting seperti saling menghormati, gotong royong dan kerja sama," sambung Lefianna.Indonesia Cultural Night dihadiri sekitar 200 undangan dari korps diplomatik, pejabat pemerintah kota Napoli, akademisi, media, diaspora Indonesia dan Friends of Indonesia.Selama acara berlangsung, Gita Swara Nassa yang membawakan seni angklung itu, memainkan total sebelas lagu tradisional dan Barat, di antaranya dengan kolaborasi bersama penyanyi solo Italia Arturo Caccavale yang merupakan murid Conservatorio Musica, yakni Santa Lucia dan O Solemio.KBRI Roma juga menggelar diplomasi kuliner dengan menyajikan penganan dan makanan khas Indonesia, serta mempromosikan wisata Indonesia melalui tayangan video Wonderful Indonesia.Untuk acara ini, KBRI Roma berkolaborasi dengan Konsul Kehormatan Indonesia di Napoli, The Italian Institute Middle East and East Studies (ISMEO), Conservatorio Musica di San Pietro di Majella, Napoli, dan University of Naples L’Orientale.Gita Swara Nassa Angklung adalah kelompok seni musik dari Nassa School di Bekasi yang terdiri dari 46 siswa SD, SMP, SMA, dan alumni yang menjadi pemain angklung, pengiring musik dan penari. Kelompok ini mengusung misi melestarikan angklung dan memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia.Penampilan Gita Swara di Napoli adalah puncak misi kebudayaan kelompok seni itu di Italia pada 2023. Nassa memenangkan penghargaan Grand Prix (Juara Umum) Kompetisi Musik Folklore Internasional membawakan lagu Sun of Italy di San Marino dan Pesaro pada 3-6 September.

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2023