Kanada tunda misi dagang ke India setelah Trudeau ditegur Modi

Trenton (ANTARA) - Kanada menunda misi dagang ke India tanpa alasan, tetapi perdana menteri kedua negara tersebut sempat bersitegang pada KTT G20 baru-baru ini di New Delhi soal demonstrasi komunitas separatis Sikh di Kanada.Di situs web komisi perdagangan Kanada, Menteri Perdagangan Internasional Mary Ng yang akan memimpin delegasi Kanada menyatakan bahwa perjalanan yang dijadwalkan pada 9 Oktober itu penting sebagai strategi untuk memperluas perdagangan Kanada di kawasan Indo-Pasifik.“Acara ini ditunda,” demikian pesan singkat yang tertulis di situs web itu pada Jumat, tanpa penjelasan lebih lanjut.Hubungan kedua negara telah menegang akhir-akhir ini, termasuk ketika PM Kanada Justin Trudeau dan timpalannya dari India, Narendra Modi, berdebat pada KTT G20 akhir pekan lalu di New Delhi.Sebelum berangkat ke KTT, Trudeau mengatakan bahwa dia akan menyampaikan kekhawatirannya terkait campur tangan India di Kanada.India sendiri telah lama mengkritik aksi protes komunitas Sikh di Kanada. Komunitas itu ingin menguasai wilayah Punjab di India untuk mendirikan negara sendiri.Pada KTT G20 pekan lalu, Modi menegur Trudeau karena mengizinkan aksi protes separatis Sikh di Kanada. Trudeau membalasnya dengan mengatakan kebebasan berbicara selalu dilindungi di Kanada.Namun, perselisihan keduanya kian memanas. Diplomat India untuk Kanada mengatakan dua pekan lalu bahwa Ottawa telah menunda perundingan perdagangan.India telah lama mengeluh bahwa kelompok Sikh di Kanada, yang mendukung kemerdekaan negara bagian Punjab, telah merusak keamanan nasional New Delhi.Meskipun misi dagang India ditunda, kunjungan Kanada ke enam negara, termasuk Vietnam dan China, masih menjadi agenda pada Oktober.Sumber: Anadolu

