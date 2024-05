Pererat kerja sama, KBRI Canberra kunjungi kampus UNE Australia

Jakarta (ANTARA) - KBRI Canberra melaksanakan kegiatandan mengunjungi University of New England (UNE) di Armidale, New South Wales, Australia.Menurut keterangan tertulis KBRI Canberra yang diterima di Jakarta, Senin, kegiatanitu bertujuan meningkatkan kerja sama antara kampus-kampus di Australia dan Indonesia.KBRI juga menyebutkan bahwa Dubes Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengunjungi universitas di Australia untuk memberikan informasi terbaru mengenai Indonesia, termasuk peluang kerja sama Indonesia-Australia, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian.Siswo menyampaikan bahwa dalam bidang pendidikan dan penelitian, sudah ada tiga universitas di Australia yang membuka kampus di Indonesia, dan satu universitas yang sedang dalam proses perizinan membuka kampus di Kalimantan.“Secara akademik tentu standarnya sama dengan kampus pusatnya di Australia, namun dengan belajar di Indonesia maka mahasiswa Australia akan mengenal Indonesia lebih dekat, baik dari konteks sosial budaya maupun ekonomi,” kata Siswo.Pada kesempatan yang sama, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra Mukhamad Najib mengatakan bahwa saat ini banyak peluang bagi mahasiswa Australia untuk kuliah di Indonesia.“Kita memiliki beasiswa Dharmasiswa untuk belajar bahasa dan budaya selama setahun, ada juga beasiswa master dan doktoral yang ditawarkan oleh banyak kampus di Indonesia,” kata Najib.Najib juga menambahkan bahwa mahasiswa Australia bisa belajar di Indonesia maksimal 18 bulan atau tiga semester dengan beasiswa New Colombo Plan.Sementara itu, Dekan Fakultas Sastra, Seni, Ilmu Sosial dan Pendidikan UNE, Profesor Jane Edwards menyambut gembira kegiatantersebut.Jane menyebutkan bahwa UNE memiliki kedekatan dengan Indonesia dan UNE adalah salah satu universitas di negara bagian New South Wales yang memiliki program studi Indonesia yang kuat.“Kami memberikan apresiasi yang tinggi pada kedatangan Dubes RI. Mungkin ini Dubes RI yang pertama berkunjung ke UNE. Tentu kami berharap bisa lebih meningkatkan kerja sama dengan Indonesia,” kata Jane.Jane meyakini bahwa banyak universitas di Indonesia yang memiliki kualitas pendidikan dan penelitian yang tinggi.“Kami juga berterima kasih karena kedatangan Dubes RI dapat meningkatkan motivasi kami dalam pengembangan studi Indonesia di UNE,” ujar Jane.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia

Editor: Atman Ahdiat

Copyright © ANTARA 2024