ANTARA - New York pada Minggu (11/9) memperingati 21 tahun serangan teror 9/11 dengan sederhana. Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris menghadiri upacara peringatan di Ground Zero atau World Trade Center (WTC) di New York City. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden berkunjung ke Pentagon. (XINHUA/Gracia Simanjuntak/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)