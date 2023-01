ANTARA - Sebuah proyek pembangkit listrik fotovoltaik besar di Tianjin, China, telah memasuki tahap akhir konstruksi. Dikerjakan oleh China Construction Third Engineering Bureau Group Co., Ltd., proyek fotovoltaik Huadian Haijing memiliki kapasitas terpasang 1.000 megawatt.(XINHUA/Siti Zulaikha/Chairul Fajri/Sizuka)