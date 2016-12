J.K. Rowling bantu galang dana untuk korban penembakan

id

Jakarta (ANTARA News) - Penulis Harry Potter J.K. Rowling telah menjual edisi buku asli "Fantastic Beasts and Where to Find Them" yang ditulis dalam gaya tulisan teks buku sekolah sihir Hogwarts milik Potter, dan menyumbangkan hasil penjualannya badan amal Inggris, Comic Relief.Sekarang, Rowling meminjamkan ketenaran dan kata-katanya untuk para korban, penyintas, dan keluarga korban tragedi penembakan di Pulse Nightclub yang menewaskan 49 orang dan melukai 53 orang di Orlando, Florida pada Juni 2016."Love is Love" adalah komik 144 halaman yang merayakan keragaman kemanusiaan dalam kumpulan animasi dan cerita menyentuh. Para pahlawan dari dunia komik dari seluruh platform hadir bersama dan semua hasil dari penjualan buku tersebut akan digunakan untuk mendukung korban Pulse.Rowling mengizinkan seniman komik Marvel Jim Lee menggambar Potter, temannya Potter Hermione Granger dan Ron Weasley, serta profesor Albus Dumbledore, karakter yang kemudian dikonfirmasi Rowling sebagai homoseksual.Keempatnya muncul di bawah pelangi, di atas kutipan dari Dumbledore yang bertuliskan "Perbedaan kebiasaan dan bahasa tidak masalah jika tujuan kita sama dan hati kita terbuka," yang diambil dari "Harry Potter and the Goblet of Fire" menurut laman Billboard.

