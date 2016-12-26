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Senin, 26 Desember 2016

Klasemen NBA

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id klasemen nba
Washington (ANTARA News/Gracenote) - Berikut klasemen NBA pada Minggu waktu setempat.

Wilayah Timur

Divisi Atlantik

1. Toronto 21 8 .724 -

2. Boston 18 13 .581 4

3. NY Knicks 16 14 .533 5 1/2

4. Philadelphia 7 22 .241 14

5. Brooklyn 7 22 .241 14


Divisi Tengah

1. Cleveland 23 6 .793 -

2. Milwaukee 14 14 .500 8 1/2

3. Indiana 15 16 .484 9

4. Chicago 14 16 .467 9 1/2

5. Detroit 14 18 .438 10 1/2


Divisi Tenggara

1. Charlotte 17 13 .567 -

2. Atlanta 15 15 .500 2

3. Washington 13 16 .448 3 1/2

4. Orlando 14 18 .438 4

5. Miami 10 21 .323 7 1/2


Wilayah Barat

Divisi Baratlaut

1. Oklahoma City 19 12 .613 -

2. Utah 18 13 .581 1

3. Portland 13 19 .406 6 1/2

4. Denver 12 18 .400 6 1/2

5. Minnesota 9 21 .300 9 1/2


Divisi Pasifik

1. Golden State 27 5 .844 -

2. LA Clippers 22 10 .688 5

3. Sacramento 13 17 .433 13

4. LA Lakers 12 22 .353 16

5. Phoenix 9 21 .300 17


Divisi Baratdaya

1. San Antonio 25 6 .806 -

2. Houston 22 9 .710 3

3. Memphis 20 12 .625 5 1/2

4. New Orleans 11 21 .344 14 1/2

5. Dallas 9 21 .300 15 1/2


Jadwal pertandingan Selasa 27 Desember (GMT)

Memphis di Orlando (00:00)

Milwaukee di Washington (00:00)

Charlotte di Brooklyn (00:30)

Cleveland di Detroit (00:30)

Indiana di Chicago (01:00)

Phoenix di Houston (01:00)

Atlanta di Minnesota (01:00)

Dallas di New Orleans (01:00)

Toronto di Portland (03:00)

Denver di LA Clippers (03:30)

Philadelphia di Sacramento (0330)


(A020)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

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