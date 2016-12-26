Klasemen NBA

Wilayah Timur
Divisi Atlantik
1. Toronto 21 8 .724 -
2. Boston 18 13 .581 4
3. NY Knicks 16 14 .533 5 1/2
4. Philadelphia 7 22 .241 14
5. Brooklyn 7 22 .241 14
Divisi Tengah
1. Cleveland 23 6 .793 -
2. Milwaukee 14 14 .500 8 1/2
3. Indiana 15 16 .484 9
4. Chicago 14 16 .467 9 1/2
5. Detroit 14 18 .438 10 1/2
Divisi Tenggara
1. Charlotte 17 13 .567 -
2. Atlanta 15 15 .500 2
3. Washington 13 16 .448 3 1/2
4. Orlando 14 18 .438 4
5. Miami 10 21 .323 7 1/2
Wilayah Barat
Divisi Baratlaut
1. Oklahoma City 19 12 .613 -
2. Utah 18 13 .581 1
3. Portland 13 19 .406 6 1/2
4. Denver 12 18 .400 6 1/2
5. Minnesota 9 21 .300 9 1/2
Divisi Pasifik
1. Golden State 27 5 .844 -
2. LA Clippers 22 10 .688 5
3. Sacramento 13 17 .433 13
4. LA Lakers 12 22 .353 16
5. Phoenix 9 21 .300 17
Divisi Baratdaya
1. San Antonio 25 6 .806 -
2. Houston 22 9 .710 3
3. Memphis 20 12 .625 5 1/2
4. New Orleans 11 21 .344 14 1/2
5. Dallas 9 21 .300 15 1/2
Jadwal pertandingan Selasa 27 Desember (GMT)
Memphis di Orlando (00:00)
Milwaukee di Washington (00:00)
Charlotte di Brooklyn (00:30)
Cleveland di Detroit (00:30)
Indiana di Chicago (01:00)
Phoenix di Houston (01:00)
Atlanta di Minnesota (01:00)
Dallas di New Orleans (01:00)
Toronto di Portland (03:00)
Denver di LA Clippers (03:30)
Philadelphia di Sacramento (0330)
(A020)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016