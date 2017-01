Kereta tergelincir di New York, 103 orang cedera

id

kereta tergelincir, kereja anjlok

New York (ANTARA News) - Kereta Long Island Railroad (LIRR) tergelincir saat jam sibuk Rabu pagi (4/1) di Brooklyn Borough, New York City, sehingga melukai 103 orang, kata pemerintah lokal.Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 08.30 waktu setempat (20.20 WIB) di Atlantic Terminal di Brooklyn, tempat satu kereta LIRR dari Far Rockaway, Queens, gagal berhenti, menghantam blok penghalang dan dua gerbong pertamanya tergelincir.Seratus-tiga orang menderita luka yang tidak mengancam nyawa, kata Departemen Pemadam New York City.Gambar yang disiarkan oleh penumpang di media sosial memperlihatkan kedua gerbong pertama kereta tersebut agak miring keluar relnya, demikian laporan Xinhua. Pintu gerbong kereta itu rusak dan kacanya hancur.Sebanyak 600 penumpang berada di dalam kereta tersebut, ketika kecelakaan itu terjadi, kata media setempat.Gubernura New Bagian New York Andrew Cuomo mengatakan di lokasi bahwa kecelakaan tersebut "kecil" dibandingkan dengan kecelakaan kereta Hoboken dan merenggut satu korban jiwa serta menimbulkan kerusakan besar pada bangunan terminal.Penyelidikan sudah dimulai, kata Cuomo.(Uu.C003)

Editor: Unggul Tri Ratomo