Grup K-pop TWICE akan tuntut komentar jahat di internet

Jakarta (ANTARA News) - Girl band asal Korea Selatan TWICE telah memutuskan untuk menuntut orang yang menulis komentar jahat tentang anggotanya di internet.Agensi manajemen Twice, JYP Entertainment, mengatakan bahwa akan mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan rumor palsu tentang girl band tersebut dan memberikan komentar yang melecehkan secara seksual dalam komunitasdan jejaring sosial.Menurut JYP, pelanggar dapat diganjar dengan hukuman berat atau hukuman penjara."Kami telah memantau komentar kejam dan rumor tentang TWICE dan masing-masing anggota kelompok," kata JYP."Kami memutuskan untuk tidak mentolerir lagi postingan-postingan tersebut untuk melindungi hak-hak pribadi seniman kami," sambung dia.Baru-baru ini, postingan melecehkan secara seksual tentang kostum panggung girl band tersebut diunggah melalui komunitas online dan media sosial.JYP mengatakan tindakan hukum yang kuat diperlukan untuk kesehatan psikologis para member, demikian Korea Times.(Baca juga: TWICE rajai tangga lagu Korea

