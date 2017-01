id

serena williams, australia terbuka, grand slam

Melbourne (ANTARA News) - Daftar peraih gelar tunggal putri Grand Slam terbanyak dalam era profesional setelah Serena Williams melampaui Steffi Graf dengan menjuarai Australia Terbuka di Melbourne, Sabtu:Serena Williams (AS) 23Steffi Graff (Jerman) 22Martina Navratilova (AS) 18Chris Evert (AS) 18Margaret Court (Australia) 11 *Monica Seles (AS 9Billie Jean King (AS) 8 *** Court memimpin keseluruhan dengan 24 gelar Grand Slam namun memenangi 13 gelarnya sebelum era profesional.** King memenangi total 12 gelar Grand Slam, empat di antaranya sebelum era profesional.

