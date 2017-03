Indeks Nikkei-225 naik didorong pelemahan yen

id

indeks nikkei-225, bursa tokyo

Tokyo (ANTARA News) - Bursa saham Tokyo ditutup lebih tinggi pada Rabu karena pelemahan yen terhadap dolar AS membantu meningkatkan saham-saham eksportir, sementara berkurangnya kekhawatiran atas pidato pertama Presiden AS Donald Trump kepada Kongres menyediakan dukungan lebih luas.Indeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo bertambah 274,55 poin atau 1,44 persen dari penutupan Selasa (28/2) menjadi berakhir di 19.393,54 poin, sementara indeks Topix dari seluruh saham papan utama maju 17,77 poin atau 1,16 persen menjadi ditutup pada 1.553,09 poin.Saham-saham yang menguat pada penutupan perdagangan terdiri dari mesin, asuransi dan sekuritas, dengan jumlah saham naik mencapai 1.426 melebihi saham turun 456 pada papan utama.Volume perdagangan mencapai 1.993,64 juta saham pada papan utama, naik sedikit dari volume pada Selasa (28/2) dari 1.984,00 juta saham, dengan nilai transaksi mencapai 2.389 miliar yen (21,03 miliar dolar AS), demikian Xinhua melaporkan.(A026)

