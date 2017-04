Presiden Jokowi buka Inacraft 2017

id

inacraft

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo membuka pameran kerajinan tangan Inacraft 2017 di Jakarta Convention Center (JCC).Inacraft berlangsung pada 26-30 April 2017 dan mengikutsertakan 1.392 peserta dari Indonesia dan luar negeri.Pada tahun ini Inacraft mengambil ikon Daerah Istimewa Yogyakarta dengan konsep "Magnificent of Jogjakarta" dan tema "From Smart Village to Global Market"."Industri kerajinan, industri kreatif Indonesia telah tumbuh dengan sangat cepatnya, tumbuh dengan menakjubkan dan ini menggembirakan kita semua. Saya meyakini masa depan Indonesia akan ada di industri kerajinan, industri kreatif, ini yang saya yakini," kata Presiden di JCC Jakarta, Rabu."Industri kerajinan, industri kreatif yang berkembang di Indonesia sangat bervariasi. Kita tahu semuanya mulai dari kerajinan tangan, film, ada musik, ada aplikasi digital, modelnya banyak yang sangat unik karena dikerjakan oleh tangan dan sudah berada pada standar yang sangat baik," tambah Presiden.Namun kreativitas tersebut menurut Presiden Joko Widodo masih harus ditambah keunggulan lainnya.Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan bahwa meski pasar kerajinan tangan dunia mengalami pertumbuhan negatif 12 persen pada tahun ini, tapi ekspor kerajinan tangan Indonesia meningkat 1,35 persen dari total pasar dunia senilai 46,8 miliar dolar AS."Tapi pangsa pasar kita baru 1,41 persen, jadi itu yang menjadi perhatian kita dan memacu agar kita dapat meningkatkan market share yang begitu rendah," kata Enggartiasto dalam sambutannya.Kementerian Perdagangan, menurut Enggartiasto juga sudah memfasilitasi kolaborasi antara desainer dan pelaku usaha termasu dengan mendorong atase perdagangan di berbagai kedutaan besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) serta Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di berbagai negara untuk mempromosikan produk kerajinan Indonesia.Data Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) selaku penyelenggara pameran menunjukkan peserta Inacraft 2017 terdiri atas 65,95 persen peserta mandiri atau individu; 24,5 persen peserta dari dinas pariwisata; 8,7 persen peserta dari didikan BUMN dan sisanya 6,07 persen dari luar negeri seperti Myanmar, Jepang, Pakistan, Polandia dan India.Tahun ini Inacraft menargetkan kenaikan bisnis retail (eceran) hingga 10 persen hingga mencapai Rp142 miliar dan kontak dagang hingga 12 juta dolar AS dan dengan pembeli hingga 200 ribu yang berasal dari berbagai negara seperti Mesir, Jepang, Singapura, Brazil, Brunei Darussalam, buyers teristrisasi 1000 buyers dari 70 negara.Sejumlah produk yang ditawarkan adalah batik, fashion, asesoris dan perhiasan serta produk kerajinan tangan lainnya.Baca juga: ( Tiga permintaan Jokowi ke pelaku industri kreatif

Editor: Unggul Tri Ratomo