Jakarta (ANTARA News) - Di Jakarta hari ini ada temu Spider-man hingga aksi dukungan yang akan dilakukan Parfi untuk artis yang terjerat narkoba.1. Spider-Man Homecoming Official Meet & GreetAcara promosi film terbaru Spider-Man ini digelar atrium Mall of Indonesia pada 16 Juni hingga 23 Juli mendatang.2. Jakarta Moopi Back to School 2017 digelar pada 10 – 30 Juli 2017 di Kids Atrium Gramedia Supermal Karawaci, Tangerang.3. Aksi dukungan moril artis terjerat narkoba oleh Parfi'56 di Polda Metro Jaya pukul 10.00 WIB.

Editor: Ruslan Burhani