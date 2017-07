Jakarta hari ini, Indonesa Fashion & Craft hingga kegiatan peduli ekosistem

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kegiatan digelar di Jakarta hari ini, Jumat, di antaranya Indonesia Fashion & Craft dan penanaman mangrove di Kepulauan Seribu.Berikut rincian kegiatan tersebut:1. Indonesia Fashion & Craft 2017, digelar di Lobby Hall, Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC) pada 19-23 Juli 2017.2. Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat akan bertemu dengan Yayasan Cahaya Kasih Tunas Bangsa perihal membahas pelaksanaanManchester City dengan anak-anak rusun di DKI Jakarta, pada pukul 15.00 WIB.3. BLIDz 2017, To Build Educated Entrepreneurs, wadah yang mempertemukan para investor dengan mahasiswa tingkat akhir S1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta.4. Green Habit, Inspiring People to Care About the Ecosystem digelar 21 - 23 Juli 2017 di Pulau Pari, Kepulauan Seribu Jakarta. Kegiatan dalam acara ini antara lain penanaman Mangrove dan rumput laut, gathering, snorkling dan kunjungan pulau.

Editor: Heppy Ratna