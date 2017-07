Agenda Jakarta, pertunjukan teater hingga pameran fesyen

1. Indonesia Fashion & Craft 2017

Pagelaran fesyen ini digelar di Lobby Hall, Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC) pada 19-23 Juli 2017.





2. Green Habit, Inspiring People to Care About the Ecosystem Kegiatan dalam acara ini antara lain penanaman Mangrove dan rumput laut, gathering, snorkling dan kunjungan pulau, diadakan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu Jakarta. pada 21-23 Juli.





3. Indonesia Kita

Lakon teater yang dibawakan antara lain oleh Happy Salma, Cak Lontong dan Inayah Wahid, diselenggarakan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki pada 21-22 Juli.

Jakarta (ANTARA News) - Beberapa kegiatan akan digelar di Jakarta pada Sabtu ini di antaranya pameran fesyen dan pertunjukan teater.Berikut ini adalah beberapa kegiatan di Jakarta pada Sabtu (22/7):

