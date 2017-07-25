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Selasa, 25 Juli 2017

Jakarta hari ini, dari teater Nawang Wulan hingga pameran beasiswa

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Jakarta (ANTARA News) - Silakan simak acara yang mulai berlangsung hingga yang sedang digelar di Jakarta, pada Selasa (25/7), mulai dari teater Nawang Wulan hingga pameran IT dan Beasiswa.

Penampilan Teater Nawang Wulan digelar Selasa, 25 Juli 2017 di Prof. DR. Djajusman Auditorium and Performance Hall LSPR – Campus B LSPR, Jakarta, pukul 18.30 – 19.30 WIB.

Fidget Spinner Showdown digelar pada 24-30 Juli 2017 di Atrium Plaza Semanggi, Jakarta. Harga tiket masuk untuk acara ini sebesar Rp35.000.

Jakarta Games Week 2017 diselenggarakan pada 2 – 30 Juli 2017 di L4 Mezzanine, Neo Soho, Jakarta.

Seminar IT & Scholarship Fair Xenovolution 3.0 diselenggarakan pada 23 & 25 Juli 2017 di Kampus C Klender FFS, UHAMKA, Jakarta.

Editor: AA Ariwibowo

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