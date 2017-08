Saham Tokyo ditutup naik didukung laba perusahaan yang kuat

Tokyo (ANTARA News) - Saham-saham Tokyo ditutup menguat pada Selasa, karena laba perusahaan domestik yang kuat terus mendorong sentimen investor, meskipun apresiasi yen terhadap dolar AS terlihat membatasi keuntungan.Indeks Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) bertambah 60,61 poin atau 0,30 persen dari penutupan Senin (31/7) menjadi berakhir di 19.985,79 poin.Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas dari seluruh saham papan utama di pasar saham Tokyo, naik 9,89 poin atau 0,61 persen, menjadi ditutup pada 1.628,50 poin.Saham-saham transportasi udara, bank dan yang terkait produk logam paling banyak mendapat keuntungan pada penutupan perdagangan, dengan jumlah saham meningkat melampaui yang melemah, sebanyak 1.112 berbanding 813 di papan utama.Para pedagang lokal mengatakan bahwa Dow yang ditutup di rekor tertinggi semalam (Senin) membuat nada positif bagi pasar Tokyo dengan laba perusahaan-perusahaan yang kuat menambah suasana pasar kian menggairahkan.Namun dolar AS yang turun ke level terendah sejak pertengahan Juni ke sekitar garis 110 yen, membatasi kenaikan karena para investor berspekulasi mengenai waktu kenaikan suku bunga Federal Reserve AS, mengingat tingkat inflasi saat ini.Pada papan utama, 1.944,53 juta saham berpindah tangan, turun dari volume Senin (31/7) sebanyak 2.334,55 juta saham, dengan nilai transaksi pada hari perdagangan kedua minggu ini mencapai 2.603,5 miliar yen (23,61 miliar dolar AS).

Editor: AA Ariwibowo