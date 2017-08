Apple kini mungkinkan pengguna berdonasi lewat iTunes

Jakarta (ANTARA News) - Pekan lalu, CEO Apple Tim Cook mengirim email ke karyawan perusahaan, yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan komentar Presiden AS Donald Trump mengenai kekerasan di Charlottesville.Dia mengisyaratkan bahwa Apple akan menghasilkan sumbangan 2 juta dolar AS (sekitar Rp26,67 miliar) yang akan diserahkan ke Southern Poverty Law Center dan Anti-Defamation League, dan mengatakan bahwa pengguna akan segera dapat menyumbang langsung ke SPLC melalui iTunes. Dan, fitur tersebut baru saja dirilis.The Verge melaporkan sebuah pop up muncul di desktop iTunes dan etalase mobile, dan dapat ditemukan di bagian bawah New Music, Hot Tracks dan Recent Releases.Pengguna dapat menyumbang dengan pilihan nominal 5 dolar AS, 10 dolar AS, 25 dolar AS, 50 dolar AS, 100 dolar AS dan 200 dolar AS.Halaman tersebut menyatakan bahwa 100 persen sumbangan akan dialihkan ke organisasi hak-hak sipil. Apple tidak akan berbagi informasi pengguna dengan SPLC, dan tidak akan memenuhi syarat untuk diklaim sebagai sumbangan yang dikenakan pajak, demikian The Verge.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna