Agenda hari ini, pameran K-pop hingga festival Jejepangan

Jakarta (ANTARA News) - Masih dalam suasa liburan Hari Raya Idul Adha, berbagai acara yang akan digelar hari ini dapat menjadi alternatif kegiatan bersama keluarga. Mulai dari pameran K-pop, festival Jejepangan, pameran produk-produk kerajinan tangan, travel fair hingga bazar produk kecantikan.Korea Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia menghadirkan lebih dari 40 perusahaan konten kreatif Korea sebagai peserta pameran, mulai dari K-Pop, konten televisi, game, animasi & karakter, komik hingga produk kecantikan.Tidak hanya dari Korea, BEKRAF Indonesia juga turut hadir di Pavilion Indonesia bersama dengan Asosiasi Game Indonesia (AGI) dan Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (AINAKI).Ada pula acara panggung seperti kompetisi K-Pop World Festival. Sebagai puncak acara, EXO, NCT 127, B.A.P. dan Park Bo Gum akan hadir di KBS Music Bank in Jakarta yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.Sejumlah artis yang tampil dalam gelaran tersebut antara lain JKT 48, Hiroaki Kato, Enka Girls, Tokyolite, Shojo Complex, Honeybeat, dan REDSHiFT. Tidak hanya itu, Do AS Infinity juga akan dipastikan tampil di pagelaran tersebut.Acara yang akan menampilkan berbagai kebudayaan Jepang, seperti Geisha, Kendo, Ninjutsu, musik dan kuliner tradisional Jepang itu akan digelar di Ecopark Ancol.Pameran produk-produk kriya, wastra dan interior unggulan nusantara tersebut juga menghadirkan talkshow bisnis e-commerce dan juga workshop membuat keramik. Pameran tersebut digelar di Hall A Jakarta Convention Center, Jakarta.Mengusung tema "Travel More, Explore More", Kompas Travel Fair (KTF) diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta.Bazar produk kecantikan, fesyen dan kesehatan di Main Atrium Gandaria City Jakarta.

Editor: Tasrief Tarmizi