Robot YuMi jadi konduktor orkestra Italia

Pisa, Italia (ANTARA News) - Robot humanoid YuMi tidak menunjukkan tanda kegugupan pada Selasa malam, ketika ia mengangkat tongkat untuk memimpin orkestra Lucca Philarmonic bersama penyanyi Italia Andrea Bocelli.Robot bertangan dua rancangan perusahaan Swiss ABB itu tampil perdana di Verdi Theatre di Pisa untuk menandai Festival Robotik Internasional Pertama di kota Tuscan."YuMi memiliki level gestur dan fluiditas tinggi dalam gerakannya, juga nuansa ekspresi yang luar biasa," kata Andrea Colombini, yang biasa menjadi konduktor orkestra Lucca, kepada surat kabar Il Fatto Quotidiano."Ini langkah maju luar biasa mengingat gestur normal kaku yang tampak para robot-robot sampai sekarang," katanya.YuMi, yang namanya berasal dari kata "You and Me" mendapat ajaran semua gerak dari Colombani, yang memegangi tangannya dalam latihan supaya komputer bisa mengingat gestur yang benar.Robot itu tidak bisa berimprovisasi sehingga apabila ada perubahan tempo tak terduga dari para musisi akan merusak pertunjukan.Robot itu menjadi konduktor untuk tiga dari 18 pertunjukan pada Selasa malam, termasuk di antaranya aria terkenal La Donna e’ Mobile dari opera Verdi, Rigoletto, menurut siaran kantor berita Reuters.

Penerjemah: Maryati

Editor: Monalisa