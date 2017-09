BTS targetkan masuk Hot 100 Billboard

Jakarta (ANTARA News) -asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan (BTS) menargetkan bisa bertengger di Hot 100 tangga musik Billboard melalui karya terbaru mereka, "Love Yourself: Her.""Kapan pun kami ditanya soal target, kami katakan kami ingin masuk ke Hot 100 Billboard. Tapi banyak album yang harus terjual dan yang melakukan streaming lagu kami. Lalu, ada juga faktor intensitas lagu dimainkan di radio, ini tak mudah," ujar rapper BTS, Suga dalam konferensi pers di Seoul tengah, Senin.Kendati begitu, Suga mengaku bersyukur karena stasiun radio di Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan pada lagu groupnya."Untungnya, stasiun radio Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan pada kami, lagu kami sering terpilih untuk dimainkan. Kami juga menjual cukup banyak album. Kali ini (kami) mau masuk Hot 100 Billboard Hot 100," tutur pria bernama asli Min Yoon-gi itu.Dalam kesempatan itu, sang pemimpin, Rap Monster menantikan apakah grupnya bisa mencapai tonggak sejarah baru di industri musik Korea Selatan atau tidak."Kami juga ingin melihat seberapa jauh kami dan jika kami berhasil masuk ke Hot 100, kami ingin melangkah sejauh mungkin untuk meninggalkan banyak tonggak sejarah (musik)," kata dia.Hari ini, BTS meluncurkan album terbaru mereka "Love Yourself: Her". Album ini merupakan edisi pertama dalam seri "Love Yourself" yang rencananya diluncurkan dalam format serial hingga 2018 mendatang.Lagu utama dalam album ini, "DNA". BTS melengkapi kembalinya mereka ke jagat hiburan melalui musik video penuh warna yang tentu saja menampilkan koreografi ketujuh personel, Rap Monster, Jimin, Suga, Jin, V, J-Hope dan Jungkook, demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Heppy Ratna