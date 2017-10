Album Jepang TWICE telah terjual 130 ribu keping

Jakarta (ANTARA News) - Album Jepang milik girlgroup TWICE tercatat telah terjual lebih dari 130.000 eksemplar sejak dua hari peluncurannya, ungkap agensi TWICE, Jumat (20/10).Di hari pertama peluncurannya, album "One More Time" terjual 94.957 eksemplar, lalu di hari kedua sebanyak 43.412, sehingga total hingga kini mencapai 138.369 eksemplar, menurut JYP Entertainment.Raihan ini menjadikan TWICE sebagai girlgroup K-pop dengan penjualan album tercepat di Jepang. Rekor sebelumnya dipegang KARA, dengan penjualan 122.820 keping selama minggu pertama tahun 2011.Album terbaru TWICE bertengger di puncak Oricon Daily Single Chart, indeks popularitas musik utama di Jepang selama dua hari berturut-turut.TWICE yang beranggotakan sembilan personel melakukan debutnya di Jepang pada bulan Juni lalu dengan merilis "#TWICE".Melalui akun Instagram, mereka mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya. "Sudah dua tahun bersama Once--sebutan untuk penggemar TWICE. Berkat kalian, kami mencapai impian kami," tulis mereka.TWICE akan merilis album full-length pertamanya "Twicetagram" dengan lagu utama "Likey" pada 30 Oktober mendatang di Korea Selatan. Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Editor: Ruslan Burhani